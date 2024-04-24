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Суд над Бишимбаевым – трансляция 24 апреля

Суд над Бишимбаевым – трансляция 24 апреля, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 10:02 Фото: Telegram/Jogargy_sot
24 апреля 2024 года в Астане продолжается открытый судебный процесс над экс-министром национальной экономики Куандыком Бишимбаевым, обвиняемым в убийстве с особой жестокостью своей гражданской жены Салтанат Нукеновой, передает Zakon.kz.

Судебный процесс начался с опозданием на 20 минут. Как уточнила судья Айжан Кульбаева, это произошло по техническим причинам.

Однако онлайн-трансляция почти сразу же была приостановлена. Прокурор заявил о ходатайстве без участия присяжных заседателей. 

Днем ранее (23 апреля) суд продолжил исследование вещественного доказательства – сотового телефона подсудимого Бишимбаева. Стороны изучили личную переписку и фотогалерею в смартфоне. Также допрошен один свидетель по делу.

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Дело экс-министра рассматривается в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам столицы, и судьей по нему назначена председатель этого суда Айжан Кульбаева. На скамье подсудимых – Куандык Бишимбаев и его брат, директор "Гастроцентра" Бахытжан Байжанов.

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