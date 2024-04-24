Суд над Бишимбаевым – трансляция 24 апреля
Судебный процесс начался с опозданием на 20 минут. Как уточнила судья Айжан Кульбаева, это произошло по техническим причинам.
Однако онлайн-трансляция почти сразу же была приостановлена. Прокурор заявил о ходатайстве без участия присяжных заседателей.
Днем ранее (23 апреля) суд продолжил исследование вещественного доказательства – сотового телефона подсудимого Бишимбаева. Стороны изучили личную переписку и фотогалерею в смартфоне. Также допрошен один свидетель по делу.
Дело экс-министра рассматривается в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам столицы, и судьей по нему назначена председатель этого суда Айжан Кульбаева. На скамье подсудимых – Куандык Бишимбаев и его брат, директор "Гастроцентра" Бахытжан Байжанов.