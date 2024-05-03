Суд над Куандыком Бишимбаевым – трансляция 3 мая
Фото: пресс-служба Верховного суда РК
3 мая 2024 года в Астане продолжается судебный процесс по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью своей гражданской супруги Салтанат Нукеновой, сообщает Zakon.kz.
Сегодня, 3 мая, должны выступить адвокаты защиты.
Судебные прения 2 мая 2024 года начались с выступления прокурора Айжан Аймагановой, которая озвучила позицию обвинения. Затем выступил брат Салтанат Нукеновой – Айтбек Амангельды обратился к присяжным и попросил справедливости. После в суде выступила адвокаты стороны потерпевших Жанна Уразбахова, Дамир Ишмаметов.
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