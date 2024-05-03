Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Суд над Куандыком Бишимбаевым – трансляция 3 мая

Суд над Куандыком Бишимбаевым – трансляция 3 мая, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 09:33 Фото: пресс-служба Верховного суда РК
3 мая 2024 года в Астане продолжается судебный процесс по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью своей гражданской супруги Салтанат Нукеновой, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 3 мая, должны выступить адвокаты защиты.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 09:33
Адвокат о видео в телефоне Бишимбаева: За 20 минут произнес 175 раз одну фразу
, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 09:33

Судебные прения 2 мая 2024 года начались с выступления прокурора Айжан Аймагановой, которая озвучила позицию обвинения. Затем выступил брат Салтанат Нукеновой – Айтбек Амангельды обратился к присяжным и попросил справедливости. После в суде выступила адвокаты стороны потерпевших Жанна Уразбахова, Дамир Ишмаметов.

Анастасия Московчук
Астана Бишимбаев Куандык 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Оползень сошел в Талгарском районе
На территорию коттеджного городка в Алматинской области сошел оползень
Дело Бишимбаева, суд, Астана
Адвокат о видео в телефоне Бишимбаева: За 20 минут произнес 175 раз одну фразу
Брат Салтанат Нукеновой обратился к присяжным
Брат Салтанат Нукеновой обратился к присяжным
Когда в Казахстане появятся новые операторы связи и почему их тарифы будут дешевле
В Казахстане появятся новые операторы связи и их тарифы будут дешевле
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: