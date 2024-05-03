Суд над Куандыком Бишимбаевым – трансляция 3 мая

Фото: пресс-служба Верховного суда РК

3 мая 2024 года в Астане продолжается судебный процесс по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью своей гражданской супруги Салтанат Нукеновой, сообщает Zakon.kz.

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