Суд над Бишимбаевым – трансляция 23 апреля
Фото: Telegram/Jogargy_sot
В Астане сегодня, 23 апреля 2024 года, продолжается судебный процесс в отношении экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве с особой жестокостью гражданской супруги Салтанат Нукеновой, сообщает Zakon.kz.
Онлайн-трансляцию из зала суда ведет Верховный суд Казахстана.
Накануне, 22 апреля, представителей СМИ вернули в зал суда по делу Куандыка Бишимбаева. Об этом объявила судья Айжан Кульбаева. Затем экс-министр предоставил пароль от своего телефона, который был исследован. Также в зале была замечена российская журналистка Ксения Собчак.
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Напомним, дело экс-министра рассматривается в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам столицы, и судьей по нему назначена председатель этого суда Айжан Кульбаева. На скамье подсудимых – Куандык Бишимбаев и его брат, директор "Гастроцентра" Бахытжан Байжанов.
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