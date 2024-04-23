Суд над Бишимбаевым – трансляция 23 апреля

В Астане сегодня, 23 апреля 2024 года, продолжается судебный процесс в отношении экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве с особой жестокостью гражданской супруги Салтанат Нукеновой, сообщает Zakon.kz.

Онлайн-трансляцию из зала суда ведет Верховный суд Казахстана.

Накануне, 22 апреля, представителей СМИ вернули в зал суда по делу Куандыка Бишимбаева. Об этом объявила судья Айжан Кульбаева. Затем экс-министр предоставил пароль от своего телефона, который был исследован. Также в зале была замечена российская журналистка Ксения Собчак.

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Напомним, дело экс-министра рассматривается в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам столицы, и судьей по нему назначена председатель этого суда Айжан Кульбаева. На скамье подсудимых – Куандык Бишимбаев и его брат, директор "Гастроцентра" Бахытжан Байжанов.