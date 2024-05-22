По любви можно, за деньги – нет: бороться с проституцией в РК будут, наказывая некоторых клиентов

Борьбу с проституцией хотят усилить в Казахстане. Как с онлайн-услугами на спецсайтах, так и с традиционной "работой в поле"… В рамках принятия пакета законов, направленных на борьбу с торговлей людьми, предлагаются новеллы в УК, посвященные первой древнейшей профессии, пишет Zakon.kz.

Само по себе предоставление интимных услуг за вознаграждение в Казахстане не влечет юридической ответственности ни для клиентов, ни для самих, так сказать, "услугодателей". Однако проституция запрещена как бизнес. Ответственность, причем уголовная, предусмотрена для организаторов.

Во-первых, за вовлечение в это дело (статья 308 УК). Не секрет, что зачастую сутенеры принуждают к занятию проституцией, практикуя те или иные методы: угрожая насилием, используя зависимое положение и т.п. Именно такое принудительное вовлечение и необходимо для состава преступления.

Но даже если принуждения и не было, отвечать "конечным бенефициарам" сексуальной эксплуатации все равно придется – за организацию притонов и сводничество в корыстных целях (статья 309 УК). И это – во-вторых.

Вот против сутенеров и направлены поправки в УК в законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия торговле людьми". Однако есть одно исключение.

Предлагается ввести уголовную ответственность для клиентов услуг – в том случае, если проститутка оказалась несовершеннолетней.

Напомним, сейчас в Казахстане установлен возрастной целибат – табу на любые действия сексуального характера с человеком, не достигшим 16 лет. Уточним, даже по взаимному согласию (включая и проституток). За нарушение запрета по статье 122 УК полагается наказание вплоть до лишения свободы до 5 лет, а при особо квалифицированном составе – и до 15 лет.

Но по достижении "возраста согласия" можно. Теперь же предлагается новая статья 122-1 УК, устанавливающая уголовную ответственность за получение услуги проституции, оказываемой заведомо несовершеннолетним, хотя уже и достигшим шестнадцатилетнего возраста (часть 1 – до 5 лет, часть 2 – от 3 до 7 лет).

Правда, доказать корысть, что необходимо для состава преступления, будет непросто. Потому, собственно, в законодательстве и нет (не было) даже административной ответственности за занятие проституцией – как для клиентов, так и для проституток – что доказывание бесперспективно. Хотя, как ни крути, социальный порок.

Теперь о других новостях.

Что такое принуждение к проституции

Расширяется определение принуждения. Сейчас преступные способы вовлечения в проституцию против воли формулируются так (в части 1 статьи 308 УК):

"Путем применения насилия или угрозы его применения, использования зависимого положения, шантажа, уничтожения или повреждения имущества либо путем обмана".

Эту формулировку оставляют без изменения, но в пп.1) статьи 3 УК определение эксплуатации человека в виде принуждения к проституции в части методов значительно расширено:

"Путем применения насилия или угрозы его применения или иных способов принуждения, обмана или злоупотребления доверием с использованием служебного положения, материальной или иной зависимости".

В тексте выделены методы, которых нет в действующей редакции среди способов принуждения. Например, "с использованием служебного положения". Причины очевидны. В отличие, к слову, от последствий. Дело в том, что привлечь по статье 308 УК сутенеров эти дополнения сами по себе не помогут. Однако защитят проституток как жертв торговли людьми перед своими "хозяевами". И таким образом приструнят последних косвенно. По идее.

Хотя логично было бы расширить определение принуждения и непосредственно в диспозиции статьи 308 УК. Может, до этого со временем и дойдет. А пока депутаты предложили к варианту новеллы МВД (разработчика) свое дополнение в статью 308 УК, а также в статью 134 УК "Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией". А именно, считать незаконными методами вовлечения в проституцию не только насилие, угрозы, обман и прочее принуждение, но также пропаганду и рекламу проституции.

Проституция онлайн и "работа в поле"

Другая важная поправка – в статью 309 УК, устанавливающую наказание за организацию и содержание притонов. Дело в том, что в наш век интернета злоумышленники нередко отходят от классических борделей. Вместо них создаются сайты, веб-страницы, группы и каналы в соцсетях, которые, по сути, и являются притонами.

Вот как объясняет разработчик необходимость ввести ответственность за онлайн-проституцию:

"Как правило, администраторы вебкам-студий размещают объявления на каналах в мессенджерах и в соцсетях, при вербовке обещают высокий доход с привлекательными условиями, гибким графиком работы, возможностью работать онлайн, в том числе для граждан других государств, что будет исключать возможность встретить знакомых или близких людей, также демонстрируют "красивую жизнь".

Основной аргумент – отсутствие физического контакта и независимость от места проживания. Однако после согласия на работу в вебкам-студиях девушки чаще всего становятся жертвами шантажа, вымогательства и угроз для дальнейшего принуждения их к работе, что называется, "в поле".

Так вот законопроектом вводится уголовная ответственность за организацию притонов для занятий проституцией посредством использования сетей телекоммуникаций и сети Интернет (дополнение части 4 в статью 309 УК, наказывается лишением свободы от 3 до 7 лет с конфискацией имущества).

Ранее Zakon.kz опубликовал статью, что в Мажилисе Парламента РК принят во втором чтении пакет законопроектов по вопросам противодействия торговле людьми.