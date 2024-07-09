Женщина отсудила у крупного отеля в Астане 1,3 млн тенге за травму в бассейне

В межрайонный суд по гражданским делам Астаны обратилась женщина с иском к ТОО (крупный отель) о взыскании утраченного заработка, материального ущерба и возмещении компенсации морального вреда за травму в бассейне. Ей удалось отсудить 1 млн 310 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz.

Эксплуатацию бассейна осуществляет ТОО, оказывающее услуги гостиницы, в стоимость услуг которой входит бассейн.

"Женщина в бассейне отеля получила травму – перелом шейки бедра. С момента получения травмы она длительно проходила лечение, находилась на листе временной нетрудоспособности... Иск удовлетворен частично: с ТОО в пользу истца взысканы 1,1 млн тенге утраченного заработка и более 160 тыс. тенге расходов на приобретение лекарственных препаратов и авиабилета. Поскольку вина ответчика во вреде здоровью истца при оказании услуг признана частичной, удовлетворено частично требование о возмещении компенсации морального вреда – в 50 тыс. тенге", – рассказали в пресс-службе Верховного суда РК 9 июля 2024 года.

Национальный стандарт услуги населению "Услуги бассейнов" СТ РК 2985-2017 предусматривает, что при предоставлении услуг бассейнов должны быть обеспечены безопасность жизни и здоровья посетителей и сохранность их имущества. Уровень риска для жизни и здоровья потребителей в них должен быть минимальным. Услуги должны соответствовать мерам безопасности.

По правилам посещения бассейна и поведения в нем, администрация имеет право лишать права посещения бассейна лиц, нарушающих правил поведения.

Судом установлено, что истец была допущена в зону бассейна без специальной резиновой обуви, в результате чего поскользнулась и упала, получив телесные повреждения, что свидетельствует о некачественном предоставлении услуг ответчиком, повлекшем за собой причинение вреда здоровью потребителя услуг.

Однако суд посчитал, что размер возмещения вреда должен быть уменьшен, поскольку со стороны истца усматривается грубая неосторожность в нахождении ее в зоне бассейна в тряпочных тапочках, их ношение правилами не предусмотрено.

Происшествие произошло в зоне бассейна, что по правилам требует от посетителей наличия специальной резиновой обуви. Таким образом, истец нарушила правила пользования бассейном. Следовательно, имела место грубая неосторожность самого истца, проигнорировавшего правила, что содействовало причинению вреда.

Из установленного, руководствуясь критериями разумности и справедливости, суд уменьшил размер возмещения материального ущерба соразмерно степени вины истца (50%).

"Решение в законную силу не вступило", – добавили в пресс-службе Верховного суда РК.

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