Из Кыргызстана экстрадирована казахстанка за контрабанду и сбыт наркотиков

Генеральной прокуратурой Казахстана из Кыргызстана экстрадирована казахстанка для приведения в исполнение приговора суда 16-летней давности, которым она была осуждена за совершение контрабанды и сбыт наркотических веществ в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

В главном надзорном ведомстве сообщили, что приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жамбылской области от 23 ноября 2010 года разыскиваемая признана виновной и осуждена к 15 с половиной годам лишения свободы с конфискацией имущества за то, что в 2010 году за денежное вознаграждение в целях сбыта незаконно переместила через государственную границу Казахстана больше одного килограмма гашиша.

"Однако с учетом наличия у нее малолетнего ребенка отбывание наказания было отсрочено до достижения им 14-летнего возраста. Находясь на пробационном учете, в 2017 году осужденная скрылась от исполнения судебного приговора, в связи с чем была объявлена в розыск. В марте 2026 года она задержана в Бишкеке, откуда по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирована на Родину". Генеральная прокуратура РК

В настоящее время осужденная водворена в следственный изолятор.

В Министерстве иностранных дел Казахстана отреагировали на информацию о задержании гражданина РК Еламана Балтагерея в Соединенных Штатах Америки.