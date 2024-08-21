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Законодательство РК

Как будут распределять водные ресурсы между областями Казахстана

Вода, водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, орошение, ирригация, полив земли, полив, поливание, подача воды, водный объект, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 11:57 Фото: pexels
Министр водных ресурсов и ирригации приказом от 5 декабря 2023 года утвердил Правила регулирования водных отношений между областями Республики Казахстан. Документ начнет действовать с 31 августа, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок регулирования водных отношений между областями РК, в случаях, когда бассейн водного объекта расположен на территории двух и более областей, за исключением трансграничных вод.

Целью регулирования водных отношений между областями республики является принятие мер по распределению поверхностных водных ресурсов между областями для удовлетворения настоящих и перспективных потребностей в воде населения, отраслей экономики областей и сохранению экологической устойчивости окружающей среды в бассейне.

Регулируют водные отношения между областями РК уполномоченный орган в области использования и охраны водного фонда и его бассейновые инспекции на основе утвержденных генеральных и бассейновых схем комплексного использования и охраны водных ресурсов и водохозяйственных балансов. Они определяют лимиты потребления воды по областям, разрабатывают и реализуют мероприятия по рациональному использованию и охране водных ресурсов в бассейне с учетом предложений областных исполнительных органов.

Для реализации мероприятий по восстановлению и охране водных объектов, решения возникших проблем в области использования и охраны водного фонда в бассейне между бассейновыми инспекциями, местными исполнительными органами и другими субъектами, расположенными в пределах бассейна водного объекта заключаются бассейновые соглашения, в рамках которых создается бассейновый совет.

Бассейновые соглашения содержат намерения сторон по кооперации сил и средств, необходимых для решения проблемных вопросов и реализации конкретных водоохранных мероприятий, с указанием сроков их исполнения.

Областные исполнительные органы при возникновении проблемных вопросов межобластного значения в области использования и охраны водного фонда в бассейне вносят их на рассмотрение соответствующего бассейнового совета.

Бассейновый совет, рассмотрев представленные проблемные вопросы, вырабатывает рекомендации по урегулированию водных отношений, на основе которых уполномоченным органом в области использования и охраны водного фонда и местными исполнительными органами предусматриваются мероприятия для решения возникших вопросов в ежегодно планируемых программах по развитию, восстановлению и охране водных объектов бассейна, научных и проектных разработках.

Приказ вводится в действие с 31 августа 2024 года.

Мы писали, что в Казахстане усилят борьбу с "черным рынком" воды.

Также мы сообщали, что планируются значительные увеличения штрафов за нарушение использования водных ресурсов.

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