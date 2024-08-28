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В Казахстане будут проверять высшие медколледжи на соответствие требованиям

Студенты, университет, вуз, абитуриенты, выпускники, поступление, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 09:22 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство здравоохранения подготовило приказ, который предусматривает расширение функций ведомства, сообщает Zakon.kz.

В частности, в функции министерства добавлено, что оно определяет порядок оценки медицинских колледжей на соответствие требованиям, предъявляемым к высшим медицинским колледжам в области здравоохранения.

Как пояснили в Минздраве, деятельность высших медицинских колледжей связана с подготовкой прикладных бакалавров, что требует от организаций образования более высокого уровня кадрового потенциала, соответствующей инфраструктуры и организационных условий, поскольку подготовка прикладных бакалавров в отличие от программ ТиПО требует уже иных условий.

Вместе с тем существующая практика показывает, что многие частные колледжи самостоятельно меняют свои наименования на высшие медколледжи, фактически не соответствуя уровню высших медицинских колледжей.

"В этой связи необходима оценка для реорганизации в высшие колледжи. В контексте внешней оценки образования будут использоваться понятия "аккредитация", "аудит" и "оценка", – говорится в обосновании.

Кроме того, Минздрав наделен следующими новыми функциями:

  • определяет порядок включения в Перечень организации образования в области здравоохранения для проведения дополнительного образования по медицинским специальностям.
  • разработка и утверждение типовых штатов и штатных нормативов медицинских организаций;
  • разработка и утверждение минимальных нормативов оснащения симуляционных кабинетов (центров) организаций образования в области здравоохранения.

В Министерстве здравоохранения отметили, что разработка типовых штатов и штатных нормативов позволит:

  • организовать здравоохранение эффективно планировать и использовать свои кадровые ресурсы;
  • стандартизировать процессы управления кадровыми ресурсами здравоохранения;
  • будет способствовать оптимизации и оптимальному распределению кадровых ресурсов здравоохранения

Согласно Кодексу "О здоровье народа и системе здравоохранения", симуляционный центр (кабинет) являются обязательным условием для прохождения отработки и сдачи практических навыков обучающимися в условиях имитации клинической практики в безопасной среде обучения с применением симуляционных технологий (манекенов, тренажеров, компьютерного моделирования, технологий виртуальной реальности и специально подготовленных актеров, обученных изображать пациентов).

Симуляционные центры создаются в организациях, реализующих программы высшего и послевузовского образования. Симуляционный кабинет – в организациях, реализующих программы технического и профессионального, послесреднего образования. Однако в настоящее время нет НПА по их оснащению.

Кроме того, отметили в Минздраве, в перспективе данная норма нормативно будет внедрена в квалификационные требования, предъявляемые к организациям образования в области здравоохранения.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 сентября.

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