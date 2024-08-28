Вынесен приговор директору Атырауской городской поликлиники

26 августа 2024 года судом Атырау оглашен приговор в отношении директора Атырауской городской поликлиники №4 Сабирова Е., заведующего хозяйством Альжановой А., главного бухгалтера Дюсенгалиевой М. и предпринимателя Ералиевой А., сообщает Zakon.kz.

По данным Агентства РК по противодействию коррупции, судебный процесс прошел в открытом режиме. К нему в режиме онлайн были подключены сотрудники областного управления здравоохранения и 28 его подведомственных организаций.

"Подсудимые признаны виновными в хищении денежных средств в сумме 231,8 млн тенге путем их перечисления предпринимателю без фактического оказания услуг в рамках договоров, заключенных с нарушением требований законодательства. Приговором суда им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет", – говорится в сообщении, распространенном в среду.

Также сообщается, что руководитель поликлиники Сабиров пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора. А Альжанова, Дюсенгалиева и Ералиева лишены права занимать материально-ответственные должности в государственных организациях сроком на семь лет.

"Приговор суда в законную силу не вступил", – добавили в Антикоре.

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