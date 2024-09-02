Что изменится в жизни казахстанцев с сентября 2024 года

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве с сентября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Теплоэнергетика

Вводится в действие закон "О теплоэнергетике".

Закон регулирует общественные отношения, возникающие в процессе производства, транспортировки, реализации и потребления тепловой энергии на коммунальные и производственные нужды, а также качественного функционирования и развития систем теплоснабжения и государственного регулирования в области теплоэнергетики.

Определена компетенция государственных органов, порядок осуществления государственного и производственного контроля в области теплоэнергетики. Регулируются вопросы тарифообразования, договорные отношения между теплоснабжающими организациями и потребителями, требования к энергосбережению и энергоэффективности.

Установлены требования по обеспечению надежности и безопасности теплоснабжения, условия проведения ремонтных работ и вывода из эксплуатации источников тепловой энергии, а также усилены требования по обеспечению готовности к отопительному сезону.

Также вводятся в действие поправки по вопросам теплоэнергетики, электроэнергетики и регулируемых услуг.

В частности, определены основные принципы государственного регулирования в области электроэнергетики:

планомерного и устойчивого развития электроэнергетического комплекса;

соблюдения интересов всех субъектов в области электроэнергетики;

использования эффективных методов и технологий в процессе производства, передачи и потребления электрической энергии;

обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, охраны окружающей среды при использовании электрической энергии;

обязательности государственного регулирования безопасности в области использования электроэнергетики.

Вводится дистанционный контроль на предмет выявления нарушений, влияющих на безопасность, надежность и качество производства, передачи, снабжения и потребления электрической энергии.

Дистанционный контроль проводится органом контроля на постоянной основе путем анализа деятельности субъектов (объектов) контроля.

Кроме того, регламентирован порядок проведения плановых и внеплановых проверок в области электроэнергетики.

Субъекты (объекты) контроля по степени износа основного оборудования делятся на:

низкую степень риска – износ до 50%;

среднюю степень риска – износ от 51 до 75%;

высокую степень риска – износ свыше 75%.

Субъекты (объекты) контроля по количеству технологических нарушений в соответствии с классификацией технологических нарушений, утверждаемой уполномоченным органом, делятся на:

низкую степень риска – наличие отказов II степени;

среднюю степень риска – наличие отказов I, II степени;

высокую степень риска – наличие аварий, отказов I, II степени.

Проверка субъектов (объектов) контроля, отнесенных к низкой степени риска, проводится не чаще одного раза в два года, за исключением внеплановых проверок.

Проверка субъектов (объектов) контроля, отнесенных к средней и высокой степеням риска, проводится не чаще одного раза в год, за исключением внеплановых проверок.

Регламентирована процедура расследований в области электроэнергетики.

Также внесены поправки в КОАП по вопросам теплоэнергетики.

В частности, изменены нормы, предусматривающие ответственность за:

несоблюдение, а равно неисполнение или ненадлежащее исполнение энергопроизводящей или энергопередающей организацией мероприятий утвержденной инвестиционной программы;

несоблюдение утвержденных нормативов запасов топлива энергопроизводящими организациями и теплопроизводящими субъектами в осенне-зимний период, повлекшее за собой остановку основного оборудования электростанции и котельной;

нарушение субъектами теплоснабжения срока получения паспорта готовности к отопительному сезону;

нарушение правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций, источников тепловой энергии, тепловых и электрических сетей в части утверждения перспективного плана ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций, тепловых и электрических сетей энергопроизводящими, энергопередающими организациями, субъектами теплоснабжения.

Кроме того, КОАП дополнен статьей 309-2, согласно которой предусматривается ответственность за самовольное подключение к тепловым сетям централизованной системы теплоснабжения или местной системы теплоснабжения.

Защита заемщиков

С 1 сентября банкам запрещается предоставлять займы гражданам при наличии информации об установлении ими добровольного отказа от получения банковского займа в его кредитном отчете, полученном банком, до принятия решения о предоставлении банковского займа.

Помимо этого, банкам запретили предоставлять займы гражданам без согласия супруга (супруги).

В случае выдачи банком займа при наличии информации об установлении клиентом – физическим лицом добровольного отказа от получения банковского займа в его кредитном отчете, а также без согласия супруга (супруги) банк, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, не вправе требовать от физического лица исполнения обязательств по такому банковскому займу.

Материал по теме Предпринимателям не нужно будет получать согласие супруги на получение кредита

Запрет на предоставление банковского займа физическому лицу при наличии информации об установлении им добровольного отказа от получения банковского займа не распространяется на случаи выдачи банковского займа в целях погашения задолженности по банковскому займу физического лица или в рамках установленного кредитного лимита по платежной карте в размере, не превышающем 75 МРП (276 900 тенге в 2024 году).

Банк не позднее трех рабочих дней с даты выявления факта выдачи банковского займа при наличии информации об установлении физическим лицом добровольного отказа от получения банковского займа в его кредитном отчете, предусмотренной частью первой настоящего пункта, а также без согласия супруга (супруги) принимают следующие меры:

принимают решение о списании задолженности клиента по такому банковскому займу;

прекращают взыскание задолженности и претензионно-исковую работу по такому банковскому займу клиента;

вносят корректировки в кредитную историю клиента в кредитных бюро путем устранения записей об информации по такому банковскому займу;

осуществляют возврат клиенту ранее удержанных (уплаченных) сумм вознаграждения и (или) неустойки по такому банковскому займу.

Указом президента функция по определению порядка получения согласия супруга (супруги) на предоставление банковского займа или микрокредита физическому лицу, минимального размера банковского займа или микрокредита, по которому необходимо согласие супруга (супруги) на получение банковского займа или микрокредита физическому лицу возложена на Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка.

С 1 сентября вводятся в действие Правила получения согласия супруга(-и) на выдачу кредита.

Минимальный размер такого займа должен быть 1 тыс. МРП (3 млн 692 тыс. тенге в 2024 году).

Кредитор до предоставления клиенту кредита проверяет информацию о наличии зарегистрированного брака клиента через информационную систему уполномоченного государственного органа либо получает информацию от кредитных бюро.

Согласие оформляется в произвольной письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме и содержит следующие обязательные условия:

дату оформления согласия;

сведения о клиенте и его супруге: фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и индивидуальный идентификационный номер;

сведения о кредите: сумма, срок, размер ставки вознаграждения (в годовых процентах либо в фиксированной сумме), размер ставки вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении.

Согласие оформляется в произвольной письменной форме на бумажном носителе в отделениях банка или филиале МФО, либо в электронной форме. В случае если супруг (супруга) заемщика является клиентом кредитора, то согласие можно будет оформить через мобильное приложение кредитора, в иных случаях – через веб-портал электронного правительства при условии прохождения биометрической идентификации супруга (супруги) клиента.

Получение кредитором согласия требуется на каждый кредит до предоставления такого кредита.

Игорный бизнес

С 9 сентября запрещено распространять лотерейные билеты и устанавливать лотерейные терминалы в:

многоквартирных жилых домах, общежитиях;

организациях образования и в радиусе 100 метров от них;

организациях здравоохранения и в радиусе 100 метров от них;

культовых зданиях (сооружениях);

отдельно стоящих зданиях и сооружениях, в которых расположены организации культуры.

При этом распространение лотерейных билетов осуществляется через:

лотерейные терминалы;

нестационарные торговые объекты;

отделения почтовой связи Национального оператора почты;

отделения оператора лотереи (лотерейный центр).

Наука

С 1 сентября вводится закон "О науке и технологической политике".

Документ направлен на совершенствование правовых, экономических, социальных и организационных основ государственной политики по вопросам науки и технологической политики.

Предусматриваются правовые нормы, направленные на совершенствование модели управления наукой, регламентацию деятельности Фонда науки, определение правового статуса Национальной академии наук Республики Казахстана, а также определяются основные элементы научной инфраструктуры, порядок финансирования научных организаций, меры содействия субъектам научной и научно-технической деятельности в реализации программ коммерциализации результатов их научной и научно-технической деятельности.

В частности, документом предусмотрен ряд мер поддержки казахстанских ученых.

Научным работникам, осуществляющим научно-исследовательские работы устанавливается ежемесячная доплата:

за степень доктора философии (PhD), доктора по профилю, ученую степень кандидата наук – 17 МРП (62 764 тенге в 2024 году);

за степень доктора философии (PhD) и ученое звание ассоциированного профессора (доцента), доктора по профилю и ученое звание ассоциированного профессора (доцента) – 25 МРП (92 300 тенге в 2024 году);

доктора наук в размере 34 МРП (125 528 тенге);

за ученую степень кандидата наук и ученое звание ассоциированного профессора (доцента) в размере 25 МРП, доктора наук и ученое звание ассоциированного профессора (доцента) – 42 МРП (155 064 тенге);

за степень доктора философии (PhD) и ученое звание профессора, доктора по профилю и ученое звание профессора в размере 50 МРП (184 600 тенге);

за ученую степень кандидата наук и ученое звание профессора, доктора наук и ученое звание профессора в размере 50 МРП.

Научным работникам государственных научных организаций и научных организаций, приравненных к государственным, предоставляется оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск 56 календарных дней для докторов наук, 42 календарных дня для кандидатов наук, докторов философии (PhD), докторов по профилю, 35 календарных дней для иных научных работников с выплатой пособия в размере 1 должностного оклада.

Также законом определены меры социальной защиты и поощрения научных работников.

11 научных организаций осуществляют фундаментальные научные исследования в Казахстане

В перечень вошли:

Институт истории и этнологии имени Ч.Ч. Валиханова;

Институт философии, политологии и религиоведения;

Институт языкознания им. А. Байтурсынова;

Институт археологии имени А.Х. Маргулана;

Институт востоковедения им. Р.Б. Сулейменова;

Институт литературы и искусства имени М.О. Ауэзова;

Институт механики и машиноведения имени У.А. Джолдасбекова;

Институт математики и математического моделирования;

Институт ядерной физики;

Астрофизический институт имени В. Г. Фесенкова;

Институт ионосферы.

Также внесены изменения в нормы финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования.

Нормы финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования предусмотрены для государственных научных организаций и научных организаций со стопроцентным участием государства, осуществляющих фундаментальные исследования в области археологии, астрономии, астрофизики, атомной энергии, востоковедения, искусства, истории, культуры, литературы, математики и механики, образования, политологии, религиоведения, социологии, философии, этнологии, языкознания и в иных областях, включенных в утвержденный уполномоченным органом в области науки соответствующий перечень.

Финансирование включает расходы на текущее обеспечение научной инфраструктуры и имущества, в том числе зданий, оборудования и материалов, оплату труда, проведение фундаментальных научных исследований на срок не более пяти лет.

Образование

Министерство просвещения внесло изменения в типовые учебные программы по общеобразовательным предметам и курсам по выбору уровней начального, основного среднего и общего среднего образования.

В частности, добавлены Типовые учебные программы по учебному предмету "Английский язык", "Немецкий язык", "Французский язык" для 4 класса уровня начального образования.

Также внесены дополнения в Типовую учебную программу по предмету "Казахский язык" для 10-11 (12) классов общественно-гуманитарного направления уровня общего среднего образования (с казахским языком обучения) и др.

Кроме того, внесены поправки в типовые учебные планы начального, основного среднего, общего среднего образования РК.

Определены случаи, в которых допускается деление класса на группы.

Соответствующие изменения внесены в Государственный общеобязательный стандарт основного среднего образования.

Деление класса на две группы в организациях образования осуществляется в городских общеобразовательных организациях образования при наполнении классов в 24 и более обучающихся, в сельских – в 20 и более обучающихся:

казахскому языку и литературе – в классах с неказахским языком обучения;

иностранному языку;

технологии;

информатике.

Деление класса на две группы допускается в городских общеобразовательных организациях образования при наполнении классов в 24 и более обучающихся, в сельских – в 20 и более обучающихся по русскому языку и литературе – в классах с нерусским языком обучения.

В организациях образования допускается деление класса на две группы по художественному труду независимо от наполняемости класса на мальчиков и девочек.

Изменены Критерии оценки и управления рисками за системой образования, в части дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего, дополнительного образования и предоставления образовательно-оздоровительных услуг несовершеннолетним.

В частности, в документ добавлены три новых приложения:

Проверочный лист за системой образования в части предоставления образовательно-оздоровительных услуг несовершеннолетним. Степени нарушений требований субъектов (объектов) контроля организаций образования, предоставляющие образовательно-оздоровительные услуги несовершеннолетним. Перечень субъективных критериев для определения степени риска в отношении организаций образования, предоставляющих образовательно-оздоровительные услуги несовершеннолетним.

С 1 сентября повысятся стипендии студентам

Для студентов колледжей стипендия повысится на 50% и составит по рабочим профессиям – 43 574 тенге, для специалистов среднего звена – 41 896 тенге.

Увеличение стипендии студентов бакалавриата составит 20% до 47 135 тенге, а обучающихся на педагогических и медицинских направлениях – до 75 600 тенге.

Обучающимся в интернатуре стипендия будет выплачиваться в размере 85 376 тенге, а в резидентуре – 123 122 тенге.

Магистрантам и докторантам стипендию увеличат на 15%: 107 061 тенге и 240 000 тенге соответственно.

Противодействие торговле людьми

С 5 сентября вводится в действие закон "О противодействии торговле людьми".

Закон принят впервые и комплексно определяет организационно-правовые основы противодействия торговле людьми.

Основные задачи закона:

организация и координация деятельности единой системы противодействия торговле людьми;

оказание помощи жертвам торговли людьми, обеспечение их безопасности;

предупреждение и пресечение преступлений, связанных с торговлей людьми;

укрепление взаимодействия субъектов противодействия торговле людьми;

создание организационно-правовых основ международного сотрудничества по противодействию торговле людьми и выполнению своих международных обязательств.

Меры по предупреждению торговли людьми включают:

организационные меры – разработка, утверждение и реализация нормативных правовых актов Республики Казахстан, подготовка и распространение информационных материалов, проведение на системной основе мероприятий по профилактике торговли людьми;

– разработка, утверждение и реализация нормативных правовых актов Республики Казахстан, подготовка и распространение информационных материалов, проведение на системной основе мероприятий по профилактике торговли людьми; правовые меры — повышение правовой грамотности населения в противодействии торговле людьми, правовая защита потенциальных жертв торговли людьми;

— повышение правовой грамотности населения в противодействии торговле людьми, правовая защита потенциальных жертв торговли людьми; исследовательские меры — поисковые, комплексные, аналитические работы, анализ правоприменительной практики, научные исследования, связанные с изучением проблемы торговли людьми;

— поисковые, комплексные, аналитические работы, анализ правоприменительной практики, научные исследования, связанные с изучением проблемы торговли людьми; информационные меры – просветительская деятельность по повышению осведомленности граждан РК, кандасов, иностранцев и лиц без гражданства о правах жертв торговли людьми, мерах их защиты и помощи, требованиях законодательства республики, а также противодействии торговле людьми, в том числе несовершеннолетними, их эксплуатации, нетерпимости к проституции и порнографии;

– просветительская деятельность по повышению осведомленности граждан РК, кандасов, иностранцев и лиц без гражданства о правах жертв торговли людьми, мерах их защиты и помощи, требованиях законодательства республики, а также противодействии торговле людьми, в том числе несовершеннолетними, их эксплуатации, нетерпимости к проституции и порнографии; социально-экономические меры – подготовка и реализация социальных проектов, направленных на предупреждение торговли людьми, устранение и сокращение причин и условий, способствующих торговле людьми, а также оказание мер социальной поддержки в соответствии с законодательством РК;

– подготовка и реализация социальных проектов, направленных на предупреждение торговли людьми, устранение и сокращение причин и условий, способствующих торговле людьми, а также оказание мер социальной поддержки в соответствии с законодательством РК; иные меры, направленные на выявление и устранение причин и условий, способствующих торговле людьми.

Также вводятся в действие поправки в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия торговле людьми, проявлению вандализма и порче чужого имущества.

В Уголовном кодексе закреплено новое понятие "преступления, связанные с торговлей людьми", которое охватывает такие опасные деяния, как похищение человека, незаконное лишение человека свободы, торговля людьми, в том числе несовершеннолетними, вовлечение в занятие проституцией и другие.

За совершение таких преступлений запрещено освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением.

Впервые введена уголовная ответственность за получение услуг проституции или услуг сексуального характера от заведомо несовершеннолетнего лица.

Также закон криминализировал вовлечение несовершеннолетнего в оказание услуг сексуального характера, совершенное в том числе путем пропаганды или рекламы.

Впервые введены квалифицированные составы вандализма, которые отягчают ответственность по мотивам социальной, национальной, расовой или религиозной вражды, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, неоднократно.

Ужесточена ответственность за совершение умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества, введена ответственность за его совершение группой лиц, неоднократно или преступной группой.

Такие же квалифицированные признаки установлены для умышленного уничтожения или повреждения памятников истории, культуры, природных комплексов или объектов, взятых под охрану государства, а также предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность.

С 16 до 14 лет снижен возраст привлечения к уголовной ответственности за это преступление, совершенное с отягчающими обстоятельствами.

В Казахстане создана Межведомственная комиссия по противодействию торговле людьми.

Комиссия является консультативно-совещательным органом при МВД и Министерстве труда РК.

Целью деятельности Комиссии является выработка предложений и рекомендаций по вопросам противодействия торговле людьми.

Основными задачами Комиссии являются:

анализ существующей ситуации в сфере противодействия торговле людьми;

выработка предложений и рекомендаций по:

➣ вопросам борьбы с незаконным вывозом, ввозом, торговлей людьми и оказания помощи жертвам торговли людьми;

➣ информированию населения о ситуации с торговлей людьми и опасности данного явления, существующих правозащитных мерах и возможностях обращения за помощью;

➣ совершенствованию законодательства РК;

➣ повышению эффективности работы, направленной на выявление и устранение причин и условий, способствующих торговле людьми, и оказание им помощи.

Здравоохранение, медицина

Минздрав обновил правила скрининговых исследований и целевые группы лиц, подлежащих скрининговым исследованиям.

Скрининговые исследования проводятся в поликлиниках, независимо от форм собственности, в т.ч. с использованием передвижных медицинских комплексов и медицинских поездов, имеющих лицензию на медицинскую деятельность с учетом вида скринингового исследования.

Проведение скрининговых исследований включает:

подготовительный этап;

основной этап, состоящий из:

- первого этапа для определения наличия или отсутствия патологических изменений в состоянии здоровья пациента;

- второго этапа для проведения дообследования с постановкой окончательного диагноза;

заключительный этап.

Скрининговые исследования проводят с целью раннего выявления артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, поведенческих факторов риска, сахарного диабета, рака молочной железы, рака шейки матки, колоректального рака, вирусных гепатитов В и С.

В документе уточнен возраст мужчин и женщин для проведения скрининга, исключены дополнительные скрининговые исследования для сельского населения.

В Правилах регулирования, формирования предельных цен и наценки на лекарственные средства (ЛС) и медицинские изделия произошли изменения.

В частности, теперь регистрация цены или перерегистрация зарегистрированной цены в рамках ГОБМП и в системе ОСМС на торговое наименование лекарственных средств осуществляется посредством оказания государственной услуги через веб-портал путем подачи заявления в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя.

По запросу уполномоченного органа государственная экспертная организация в срок не более 10 рабочих дней формирует проект предельных цен на торговое наименование ЛС в рамках ГОБМП и в системе ОСМС и направляет в уполномоченный орган.

К сформированному проекту прилагают расчет-обоснование расходов с указанием, зарегистрированной цены и наценки в виде сравнительной таблицы к утвержденным предельным ценам на торговое наименование ЛС в рамках ГОБМП и в системе ОСМС.

Предельная цена на торговое наименование лекарственного средства в рамках ГОБМП или в системе ОСМС на воспроизведенный лекарственный препарат (генерик) или биоаналогичный лекарственный препарат формируется ниже среднего значения последней, установленной за 3 года до истечения действия патентной защиты, предельной цены на торговое наименование ЛС в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС оригинального или биологического оригинального лекарственного препарата:

для генерика – на 30%;

для биоаналогичного лекарственного препарата – на 10%.

Транспорт, электромобили

С 18 сентября вводятся в действие поправки по вопросам транспорта и развития инфраструктуры для электромобилей.

Вводятся новые понятия "электромобиль" и "электрозарядная станция". Электромобили следует обеспечить специально отведёнными местами для стоянки и парковки, а их собственников освободить от оплаты за парковочные места.

Электрозарядные станции отнесены к объектам придорожного сервиса. Для них оснастят отдельные места при проектировании дорог, а также зарезервируют территории в проекте детальной планировки в жилой и общественной зонах, а также на особо охраняемых природных территориях в местах, имеющих доступ к электросетям.

При этом компетенцией по принятию решения о размещении электрозарядных станций наделены акиматы. Им переданы функции по организации и оборудованию стоянок такси с электрозарядными станциями в аэропортах, на вокзалах и других социальных и культурно-досуговых объектах.

Также вводятся поправки в КОАП по вопросам развития инфраструктуры для электромобилей.

За самовольное подключение электрозарядных станций к электросетям будут наказывать.

Законом вводится административная ответственность за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, оборудованных электрозарядными станциями.

В частности, запрещается парковка водителям автомобилей, не оснащенных электродвигателями.

Также вводится ответственности за самовольное подключение к электрическим сетям в виде штрафа от 50 до 500 МРП.

Обновлены Правила выдачи иностранных разрешений отечественным перевозчикам.

При выдаче иностранных бланков разрешений исключен человеческий фактор.

Запрос на получение ИБР подается на каждое автотранспортное средство отдельно. У услугополучателя обязательно должно быть удостоверение и карточка допуска.

Фиксация фактов въезда и выезда АТС осуществляется через информационную систему "Беркут". Заявку перевозчика принимают через автоматизированную систему и бланки разрешений выдают через ЦОН.

Во внедряемой системе распределения бланков нет ограничений по историям перевозок и активности авто, а также полностью исключены предпосылки для перепродажи на теневом рынке.

Срок выезда автотранспортного средства, на которое оформлены ИБР, с территории страны составляет не более 30 календарных дней с момента направления уведомления о результатах оказания госуслуги в личный кабинет пользователя.

Для исключения передачи и перепродажи ИБР при их выдаче отечественному перевозчику на ИБР должно быть указано наименование физического или юридического лица.

Министерство транспорта утвердило в новой редакции Перечни основных требований к оказанию государственных услуг:

"Свидетельство, выданное в соответствии с Соглашением о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок".

В частности, теперь услугу оказывает Министерство транспорта (ранее оказывало МИИР РК)

"Утверждение маршрутов и расписания движений регулярных городских (сельских), пригородных и внутрирайонных автомобильных перевозок пассажиров и багажа".

В перечене документов уточняется, что сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, свидетельства о регистрации транспортного средства услугодатель получает из соответствующих государственных систем через шлюз "электронного правительства".

В Казахстане обновили Квалификационные требования к специалистам, имеющим право определять уровень квалификации авиационного персонала.

Целью установления Квалификационных требований к физическим лицам, имеющим право определять уровень квалификации авиационного персонала, является формирование компетентных лиц из числа авиационного персонала для определения уровня квалификации держателей свидетельства авиационного персонала или кандидатов для получения свидетельства авиационного персонала.

В частности, к экзаменатору (оценщику) предъявляются следующие квалификационные требования:

знание инструктивного материала, регламентирующие порядок и процедуры определения уровня квалификации авиационного персонала, умение применять и толковать их;

наличие опыта работы в области обучения и проведения оценки практических навыков;

наличие практического опыта работы по профилю оцениваемой деятельности;

наличие квалификационных отметок, равнозначных свидетельствам и квалификационным отметкам авиационного персонала, для которых они уполномочены проводить квалификационный экзамен;

наличие соответствующей профессиональной подготовки в качестве экзаменатора;

знание систему выдачи свидетельств авиационному персоналу.

Экзаменатор (оценщик) проводит квалификационный экзамен в отношении свидетельств авиационного персонала, квалификационных или специальных отметок, обладателем которых он является.

Животные

Вводятся в действие поправки в некоторые законодательные акты по вопросам сохранения и воспроизводства отечественных пород лошадей верхового и верхово-упряжного направлений.

Закон направлен на развитие отечественной породы лошадей верхового и верхово-упряжного направлений, а также на увеличение поголовья с сохранением его свойств и проведение племенной работы в этом направлении.

Борьба с лудоманией

Ужесточается ответственность за вовлечение и допуск к азартным играм.

С 9 сентября начнут действовать соответствующие поправки в КОАП.

Вовлечение лиц в возрасте до 21 года, лиц, ограниченных в участии в азартных играх или пари, а также должников по исполнительным производствам, внесенных в Единый реестр должников, в занятия азартными играми или пари на деньги, вещи и иные ценности -

влечет штраф на физических лиц в размере 200 МРП (738 400 тенге в 2024 году).

Допуск лиц в возрасте до 21 года, лиц, ограниченных в участии в азартных играх и (или) пари, а также должников по исполнительным производствам, внесенных в Единый реестр должников, к участию в азартных играх или пари на деньги, вещи и иные ценности -

влечет штраф на субъектов среднего предпринимательства в размере 300 (1 107 600 тенге в 2024 году), на субъектов крупного предпринимательства – в размере 1000 МРП.

Допуск к организации и проведению азартных игр или пари лиц, находящихся в списке лиц, ограниченных в участии в азартных играх или пари, -

влечет штраф на субъектов среднего предпринимательства в размере 300, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 1000 МРП.

Несоблюдение организатором игорного бизнеса требований по размещению предупреждения о рисках и вреде участия в азартных играх или пари -

влечет штраф на субъектов среднего предпринимательства в размере 300, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 1000 МРП, с приостановлением действия лицензии.

Распространение или размещение рекламы букмекерских контор или тотализаторов, не соответствующей положениям законодательства РК о рекламе, -

влекут штраф на физических лиц в размере 60, на должностных лиц – 80, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – 120, на субъектов среднего предпринимательства -170, на субъектов крупного предпринимательства – 400 МРП.

Декриминализация экономических преступлений

Из Уголовного кодекса исключены статьи за экономические правонарушения, не представляющие общественной опасности.

Полностью декриминализированы две статьи УК: 219 (незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита) и 241 (нарушение законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности).

Статьи 234 (экономическая контрабанда) и 236 (уклонение от уплаты таможенных пошлин, таможенных сборов, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин) Уголовного кодекса частично декриминализированы. По ним поднимаются пороги наступления уголовной ответственности до особо крупного размера. По 234 – с 10 до 20 тыс. МРП, по 236 – с 5 до 10 тыс. МРП.

Кроме того, регистрации не будут подлежать дела в сфере налоговых преступлений в случае отсутствия соответствующего акта либо заключения с данными, указывающими на наличие признаков уголовного правонарушения; а также при обжаловании актов в вышестоящем органе либо в суде и при полном добровольном погашении начисленных сумм налогов (за исключением случаев, когда начисления произведены по сделкам без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров, либо непредставления декларации).

Налогообложение

С 1 сентября 2024 года при применении специального налогового режима (СНР) с использованием специального мобильного приложения разрешено применять второй спецрежим.

Так, индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим с использованием специального мобильного приложения (СНР СМП), теперь будут вправе применять второй специальный налоговый режим в случае получения доходов, не относящимся к деятельности по СНР СМП.

Уточняется также, что оператор интернет-платформы, определенный Социальным кодексом РК, признается налоговым агентом, который производит удержание и перечисление индивидуального подоходного налога и социальных платежей за индивидуальных предпринимателей, применяющих СНР с использованием СМП.

Кроме того, с 1 сентября ОПВ, СО, ВОСМС по 1% могут платить ИП на специальном налоговом режиме специального мобильного приложения (СНР СМП).

Платформенная занятость представляет собой вид деятельности по оказанию услуг или выполнению работ с использованием интернет-платформ и (или) мобильных приложений платформенной занятости.

Удержание и перечисление социальных платежей (ОПВ, СО, ВОСМС), а также ИПН с доходов ИП, применяющих СНР с использованием специального мобильного приложения будет производить оператор интернет-платформы.

ИП на СНР СМП вправе определить ставки социальных платежей по выбору самостоятельно при исчислении:

социальных отчислений – в размере 1% или в размере 3,5% от объекта исчисления СО;

обязательных пенсионных взносов – в размере 1% или в размере 10% от объекта исчисления ОПВ;

взносов на ОСМС – в размере 1% или в размере 5% от объекта исчисления ВОСМС.

Данные положения вводятся в действие с 1 сентября 2024 года в соответствии с законом от 1 июля 2024 года.

Продлены сроки Пилотного проекта по горизонтальному мониторингу и добавлены новые участники.

В пилотный проект включили новых участников – субъектов среднего и крупного предпринимательства. На них распространяется упрощенный режим горизонтального мониторинга.

Упрощенный режим горизонтального мониторинга заключается в применении положений настоящих Правил, за исключением положений относительно системы внутреннего контроля (СВК).

При этом указано, что данные нормы распространяются на налогоплательщиков, которые ведут бухгалтерский, налоговый, производственный и другие виды учетов, связанных с раскрытием показателей налоговой отчетности, в программном обеспечении отличном от учетной системы SAP (Systemanalyse Programmentwicklung).

Срок пилотного проекта продлили для всех участников по 31 декабря 2025 года, за исключением субъектов среднего и крупного бизнеса, для которых пилот продлится по 31 декабря 2027 года.

Исключение излишней законодательной регламентации

С 1 сентября вводятся в действие поправки в ряд законов по вопросам закупок и излишней законодательной регламентации.

В частности, предусматривается, что на территории РК действуют правила организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства, регулирующие архитектурную, градостроительную и строительную деятельность на местах, за исключением территории города Алматы.

При этом в законе "Об особом статусе города Алматы" появились нормы касательно реновации жилья.

Программа реновации жилища устанавливает механизм и критерии ее реализации, в том числе порядок и условия возмещения собственникам жилища в объектах, подлежащих реновации, а также механизмы финансирования, в том числе с привлечением уполномоченной организации по реализации программ реновации жилища.

Собственникам жилища в многоквартирных жилых домах, включенных в программу реновации жилища, будут предоставляться в собственность новые квартиры взамен существующих по принципу "комната за комнату" в соответствии с техническими паспортами, вне зависимости от количества проживающих. При этом количество жилых комнат в новом жилище должно быть не меньше чем при существующем количестве жилых комнат.

Площадь жилища из жилищного фонда уполномоченной организации по реализации программ реновации жилища, предоставленная по условиям, указанным в пункте 2 настоящей статьи, и превышающая размеры сносимого жилища, не считается излишней.

Собственникам нежилых помещений возмещается их стоимость либо по соглашению сторон предоставляются равнозначные нежилые помещения в строящихся объектах.

Перечень объектов, подлежащих реновации жилища, определяется исполнительным органом города Алматы на основании заключения научно-исследовательских институтов в сфере сейсмостойкости зданий и сооружений.

Принудительное отчуждение земельных участков для государственных нужд не допускается на земельных участках, где расположены многоквартирные жилые дома, подлежащие реновации жилища, кроме случаев, предусмотренных статьей 84 Земельного кодекса РК.

Снос жилищ допускается в рамках программы реновации жилища только при наличии согласия всех собственников.

Исполнительный орган города Алматы определяет и финансирует уполномоченную организацию для реализации программы реновации жилища.

Финансирование программы реновации жилища может осуществляться за счет местного бюджета и иных источников.

Продажа микрокредитов через электронные торговые площадки

Операторов электронной торговой площадки обязали получать разрешение на торговлю банковскими и микрофинансовыми активами: утверждены правила.

Для получения разрешения на право осуществления деятельности оператора электронной торговой площадки по продаже банковских и микрофинансовых активов юридическое лицо (заявитель) представляет в уполномоченный орган заявление с приложением документов по Перечню документов, необходимых для получения разрешения на право осуществления деятельности оператора электронной торговой площадки по продаже банковских и микрофинансовых активов.

После установления факта полноты представленных документов заявителем ответственное подразделение в течение 15 рабочих дней рассматривает документы на предмет их соответствия Закону о государственном регулировании и направляет представленные заявителем документы в комиссию уполномоченного органа (далее – Комиссия) для получения акта о соответствии заявителя требованиям, предъявляемым к оператору электронной торговой площадки для обеспечения функционирования электронной торговой площадки по продаже банковских и микрофинансовых активов.

Комиссия в течение 20 рабочих дней осуществляет проверку заявителя, подготовку и подписание акта о соответствии.

Акт о соответствии составляется Комиссией и направляется на подписание представителю проверяемого заявителя.

Акт о соответствии считается составленным при наличии двух третей подписей членов Комиссии. После этого уполномоченный орган выдает заявителю разрешение.

Недвижимость

С 22 сентября вводятся новые правила присвоения/упразднения адреса недвижимости.

Услугу оказывают акиматы гражданам и юрлицам по заявлению, поданному через веб-портал "электронного правительства".

Для присвоения адреса объекту недвижимости нужны документы:

заявление;

сведения о документах, удостоверяющих личность, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, правоустанавливающие документы на недвижимость (справка о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках, договора, решения МИО, решения суда, право на наследство и пр.)

Для присвоения или упразднения адреса объекта недвижимости ответственный исполнитель услугодателя осуществляет выезд по месту нахождения объекта, удостоверяет наличие или отсутствие объекта путем фотофиксации и составления акта осмотра, готовит приказ о присвоении или упразднении адреса объекта недвижимости, осуществляет внесение данных в ИС "Адресный регистр".

Результат государственной услуги в форме письма-уведомления направляется услугодателем в "личный кабинет" заявителя в форме электронного документа подписанного ЭЦП услугодателя.

Охрана природы

Министерство экологии утвердило Лимиты потребления озоноразрушающих веществ на период с 2024 по 2025 годы в размере 4,5 тонны.

Документ принят в целях обеспечения выполнения обязательств Казахстанапо Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой.

Обновлен Перечень основных требований к оказанию госуслуги по выдаче разрешений на импорт в РК, экспорт или реэкспорт из РК объектов растительного мира, их частей и дериватов, находящихся под угрозой исчезновения

Для получения госуслуги потребуются:

заявление на получение разрешения на импорт на территорию РК, экспорт и (или) реэкспорт с территории РК видов животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения в форме электронного документа, удостоверенное ЭЦП услугополучателя;

электронная копия заключения;

Сведения о документах, удостоверяющих личность, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, о государственной регистрации в качестве ИП, либо о начале деятельности в качестве ИП, о лесном билете, оплаты в бюджет государственной пошлины за выдачу разрешений на импорт на территорию РК, экспорт и (или) реэкспорт с территории РК видов животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, услугодатель получает из соответствующих информационных систем через шлюз "электронного правительства".

Безопасность и охрана труда

Правила проведения обучения по вопросам безопасности и охраны труда изменили в РК.

Поправками в п.25 правил добавлен новый абзац следующего содержания:

Учебные программы по развитию общих и специальных профессиональных компетенций ответственных работников разрабатываются учебными центрами и (или) на основе учебной программы, рекомендуемой Республиканской трехсторонней комиссией по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений и утверждаются руководителями учебных центров. Отраслевые ассоциации работодателей вносят предложения по учебным программам по развитию специальных профессиональных компетенций с учетом степени профессионального риска (по травмоопасным отраслям) в Республиканскую трехстороннюю комиссию по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений для рассмотрения и рекомендации. Рекомендации Республиканской трехсторонней комиссией по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений размещаются на интернет-ресурсе уполномоченного государственного органа по труду.

До 300 МРП (1 107 600 тенге в 2024 году) определен размер субсидий на оснащение рабочего места для лиц с инвалидностью.

Министерство труда утвердило приказ от 21 августа 2024 года "Об определении размера субсидий на оснащение специального рабочего места".

"Размер субсидий на оснащение одного специального рабочего места для лиц с инвалидностью определить в сумме не превышающего 300 МРП, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете", - говорится в документе.



Таким образом, в текущем году размер субсидий не должен превышать 1 107 600 тенге.

Министерство труда обновило квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций социальной защиты и занятости населения.

В частности, директорами карьерного центра или центра трудовой мобильности, руководителями структурных подразделений могут быть лица с педагогическим образованием (ранее допускалось только юридическое, экономическое либо социальное).

Также в документ добавлены требования к заместителю директора центра трудовой мобильности.

Недропользование

Обновлены Правила мониторинга выполнения недропользователями обязательств по контракту на недропользование.

Мониторинг выполнения недропользователями обязательств по контракту осуществляется компетентным органом посредством анализа отчетов, представляемых недропользователями, данных космического мониторинга, содержащих признаки нарушений законодательства РК и сведений, полученных из иных источников в соответствии с законодательством РК.

По результатам анализа отчетов формируется отчет, в котором указываются следующие сведения:

количество недропользователей, подлежащих мониторингу;

сведения о недропользователях, предоставивших и не предоставивших отчетность в установленный срок;

сведения о недропользователях, по которым выявлены нарушения контрактных обязательств.

Новыми правилами определен порядок мониторинга выполнения недропользователями обязательств:

по контрактам, заключенным до введения в действие Кодекса и не соответствующим типовым контрактам на разведку и добычу, добычу углеводородов или добычу урана;

в период разведки по контрактам на разведку и добычу, соответствующим типовому контракту;

в период добычи по контрактам на разведку и добычу, на добычу, соответствующим типовым контрактам.

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения

Внесены изменения в правила выдачи лицензии по дезинфекции, дезинсекции, дератизации в области здравоохранения.



Услугу оказывают территориальные департаменты Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК через веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz, www.elicense.kz. Услуга электронная (частично автоматизированная).

За оказание взимается лицензионный сбор:

за выдачу лицензии – 10 МРП (36 920 тенге в 2024 году);

за переоформление лицензии – 10% от ставки при выдаче лицензии.

Для получения лицензии потребуются:

заявление;

форма сведений о соответствии квалификационным требованиям к лицензируемому виду деятельности на оказание услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации в области здравоохранения;

электронная копия санитарно-эпидемиологического заключения на административно – бытовые и производственные помещения (специально оборудованные для приготовления и (или) расфасовки приманок, ловушек, рабочих растворов с использованием средств и (или) препаратов дезинфекции, дезинсекции, дератизации), а также объект хранения средств и (или) препаратов дезинфекции, дезинсекции, дератизации, при отсутствии сведений в шлюзе "электронного правительства";

Также изменены Квалификационные требования к лицензируемому виду деятельности на оказание услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации в области здравоохранения.

Теперь для подтверждения наличия в штате врача или специалиста санитарно-эпидемиологической службы, имеющего высшее и послевузовское образование санитарно-эпидемиологического профиля потребуется электронная копия диплома о высшем, послевузовском образовании.

Аналогичным образом можно подтвердить наличие в штате инструктора-дезинфектора, имеющего техническое и профессиональное образование по специальности "Гигиена и эпидемиология" или техническое и профессиональное медицинское образование.

Охранная деятельность

МВД внесло изменения в Правила оказания государственных услуг:

"Выдача лицензии на право занятия охранной деятельностью";

"Определение уполномоченным органом специализированного учебного центра по подготовке и повышению квалификации работников, занимающих должности руководителя и охранника в частной охранной организации";

"Согласование уполномоченного органа на учреждение охранной организации национальной компанией".

В частности, поправками предусмотрено, что при оказании государственной услуги услугодатель в соответствии с подпунктом 12 пункта 2 статьи 5 Закона "О государственных услугах" получает согласие услугополучателя на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Обновлен порядок обжалований действий/бездействия услугодателя, а также перечень документов для получения перечисленных госуслуг и основания отказа в их оказании.

Строительство, недвижимость

Изменились Правила организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства.

В частности, поправками предусмотрено, что застройка многоквартирными жилыми зданиями (домами) жилых зон без учета размещения объектов социальной инфраструктуры (объектов образования и здравоохранения) не допускается.

Подтверждающими документами о начале строительства для объектов первого и второго уровня ответственности являются талон о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ и отчеты технического надзора.

Минюст обновил форму кадастрового паспорта объекта недвижимости.

Мусор, отходы



Утверждены Перечень и критерии отходов, которые утрачивают статус отходов и переходят в категорию готовой продукции или вторичного ресурса.

В перечень вошли:

отходы пластмасс, пластика, полиэтилена, полиэтилентерефталатной упаковки

макулатура (отходы бумаги и картона)

использованная стеклянная тара и стеклобой

отходы лома цветных и черных металлов

использованные шины

отходы текстильной продукции

древесина

неопасные строительные отходы.

Критерии применимы при наличии следующих условий, где:

вещество или материалы использованы в производстве для определенных целей;

существует рынок и спрос для реализации вещества или материалов в РК или за ее пределами;

вещество или материалы соответствуют экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к соответствующей продукции или ее использованию в определенных целях;

использование вещества или материалов не приведет к вредному воздействию на окружающую среду или здоровье людей.

Критериями являются:

отходы, которые используются в качестве сырья для повторного использования, дальнейшей переработки и утилизации;

состав каждой партии отходов не содержащие материалы (примеси), превышающие 2% (два процента) по весу.

Материалами (примесями) являются: пыль, грунт, изоляция, химические или биоразлагаемые вещества, бетон и трубы (заполненные бетоном, деревянными фрагментами или грунтом), остатки, возникающие в результате сталеплавильных процессов, процессов термической обработки стали, процессов обработки поверхности (в том числе зачистки, шлифовки, распиловки, сварки и огневой резки), такие как шлак, окалина, пыль из систем пылеулавливания, шлифовальная пыль, шлам;

отходы, не содержащие нефти, нефтепродуктов, в том числе не загрязненные маслами, масляными эмульсиями, смазочными маслами и жирами, за исключением незначительных количеств, которые не сопровождаются каплеобразованием;

отходы, не содержащие поливинилхлорид в виде покрытий, красок;

отходы, классифицируемые как неопасные согласно классификатору отходов.



