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Минтуризма распределило образовательные гранты в сфере туризма

Студенты, образование, абитуриенты, выпускники, вуз, университет , фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 11:08 Фото: freepik
Министр туризма и спорта подписал приказ от 20 августа 2024 года "О размещении и распределении государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием в организациях образования в области туризма из республиканского бюджета на 2024-2025 год.

Госзаказ размещен в Международном университете туризма и гостеприимства.

Так, выделено 692 гранта на очное обучение:

  • по специальности "туризм" – 352 гранта;
  • по специальности "досуг" – 200 грантов;
  • ресторанное дело и гостиничный бизнес – 140 грантов.

При этом выделено 108 квот:

  • для граждан из числа лиц с инвалидностью первой или второй группы, лиц с инвалидностью с детства, детей с инвалидностью - 1% (8 грантов);
  • для ветеранов боевых действий на территории других государств, ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны - 0,5% (4 гранта);
  • для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК - 4% (32 гранта);
  • для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан РК из числа молодежи, потерявших или оставшихся без попечения родителей до совершеннолетия, - 1% (8 грантов);
  • для детей из семей, в которых воспитывается четыре и более несовершеннолетних детей, - 5% (40 грантов);
  • для детей из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет, - 1% (8 грантов);
  • для детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства, лиц с инвалидностью первой или второй группы, - 1% (8 грантов).

В общей сложности госзаказ для вуза составил 800 грантов.

Приказ вводится в действие с 4 сентября 2024 года.

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Ранее сообщалось, что 14 тысяч казахстанцев подали заявки на образовательные гранты в один день работы комиссий.

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