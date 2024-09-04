Минтуризма распределило образовательные гранты в сфере туризма

Фото: freepik

Министр туризма и спорта подписал приказ от 20 августа 2024 года "О размещении и распределении государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием в организациях образования в области туризма из республиканского бюджета на 2024-2025 год.

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