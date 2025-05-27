Казахстан намерен ввести запрет на вывоз железа и стальных заготовок

Министерство промышленности и строительства подготовило приказ "О некоторых вопросах регулирования вывоза стальных заготовок", сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается введение запрета сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Казахстана всеми видами транспорта:

железа и нелегированной стали в слитках или других первичных формах (кроме железа товарной позиции 7203);

полуфабрикаты из железа или нелегированной стали.

Как поясняется, запрет вводится в рамках стимулирования отечественных металлургических предприятий для расширения сталелитейной промышленности с выпуском готовой продукции среднего и верхнего передела с высокой добавленной стоимостью.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 июня 2025 года.

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