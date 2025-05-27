Казахстан намерен ввести запрет на вывоз железа и стальных заготовок
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Министерство промышленности и строительства подготовило приказ "О некоторых вопросах регулирования вывоза стальных заготовок", сообщает Zakon.kz.
В частности, предусматривается введение запрета сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Казахстана всеми видами транспорта:
- железа и нелегированной стали в слитках или других первичных формах (кроме железа товарной позиции 7203);
- полуфабрикаты из железа или нелегированной стали.
Как поясняется, запрет вводится в рамках стимулирования отечественных металлургических предприятий для расширения сталелитейной промышленности с выпуском готовой продукции среднего и верхнего передела с высокой добавленной стоимостью.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 июня 2025 года.
Ранее мы рассказали, что в Казахстане планируют ввести запрет на ввоз брусчатки и гранита.
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