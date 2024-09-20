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Законодательство РК

Новые формы отчетности появятся у фонда медстрахования

Обязательное социальное медицинское страхование, ОСМС, врач, врачи, медицина, система здравоохранения , фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 11:41 Фото: Zakon.kz
Министерство здравоохранения подготовило дополнения в перечень форм, сроков представления финансовой и иной отчетности Фондом социального медицинского страхования для обеспечения контрольных функций, сообщает Zakon.kz.

Так, фонд медстрахования будет представлять дополнительно отчетность по средствам на оказание медицинской помощи.

Появятся такие формы отчетности, как:

  • "Бухгалтерский баланс по средствам на оплату услуг субъектов здравоохранения по оказанию медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования и в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи".
  • "Отчет о доходах и расходах системы обязательного социального медицинского страхования".
  • "Отчет о движении денежных средств на оплату услуг субъектов здравоохранения по оказанию медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования и в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи".
  • "Отчет об изменениях в чистых активах системы обязательного социального медицинского страхования".  

Ранее эти формы отчетности были изложены в другой редакции.

В Минздраве пояснили, что дополнительные формы отчетности позволят наиболее полно представить информацию об активах системы ОСМС, в том числе по чистым активам, а также они содержат сведения о расходовании ресурсов Фонда на оплату медицинских услуг.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 октября.

Ранее сообщалось, что из перечня бесплатных лекарств, применяемых в рамках ГОБМП и ОСМС, исключили ряд препаратов.

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