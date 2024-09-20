Новые формы отчетности появятся у фонда медстрахования
Фото: Zakon.kz
Министерство здравоохранения подготовило дополнения в перечень форм, сроков представления финансовой и иной отчетности Фондом социального медицинского страхования для обеспечения контрольных функций, сообщает Zakon.kz.
Так, фонд медстрахования будет представлять дополнительно отчетность по средствам на оказание медицинской помощи.
Появятся такие формы отчетности, как:
- "Бухгалтерский баланс по средствам на оплату услуг субъектов здравоохранения по оказанию медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования и в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи".
- "Отчет о доходах и расходах системы обязательного социального медицинского страхования".
- "Отчет о движении денежных средств на оплату услуг субъектов здравоохранения по оказанию медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования и в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи".
- "Отчет об изменениях в чистых активах системы обязательного социального медицинского страхования".
Ранее эти формы отчетности были изложены в другой редакции.
В Минздраве пояснили, что дополнительные формы отчетности позволят наиболее полно представить информацию об активах системы ОСМС, в том числе по чистым активам, а также они содержат сведения о расходовании ресурсов Фонда на оплату медицинских услуг.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 октября.
Ранее сообщалось, что из перечня бесплатных лекарств, применяемых в рамках ГОБМП и ОСМС, исключили ряд препаратов.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript