Новые формы отчетности появятся у фонда медстрахования

Министерство здравоохранения подготовило дополнения в перечень форм, сроков представления финансовой и иной отчетности Фондом социального медицинского страхования для обеспечения контрольных функций, сообщает Zakon.kz.

Так, фонд медстрахования будет представлять дополнительно отчетность по средствам на оказание медицинской помощи.

Появятся такие формы отчетности, как:

"Бухгалтерский баланс по средствам на оплату услуг субъектов здравоохранения по оказанию медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования и в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи".

"Отчет о доходах и расходах системы обязательного социального медицинского страхования".

"Отчет о движении денежных средств на оплату услуг субъектов здравоохранения по оказанию медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования и в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи".

"Отчет об изменениях в чистых активах системы обязательного социального медицинского страхования".

Ранее эти формы отчетности были изложены в другой редакции.

В Минздраве пояснили, что дополнительные формы отчетности позволят наиболее полно представить информацию об активах системы ОСМС, в том числе по чистым активам, а также они содержат сведения о расходовании ресурсов Фонда на оплату медицинских услуг.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 октября.

Ранее сообщалось, что из перечня бесплатных лекарств, применяемых в рамках ГОБМП и ОСМС, исключили ряд препаратов.