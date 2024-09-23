До выдачи кредита ИП банки и МФО будут анализировать его платежеспособность

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка подготовило проект поправок по вопросам банковской и микрофинансовой деятельности, сообщает Zakon.kz.

Что планируют изменить:

закрепят требования по публикации банками в том числе на интернет-ресурсе актуальной информации по тарифам по платежам и (или) переводам денег,

введут исключение на получение согласия супруга (супруги) физического лица при предоставлении банковского займа или микрокредита, не связанного с предпринимательскими целями,

исключат требования по необходимости применения электронных цифровых подписей индивидуальными предпринимателями при кредитовании электронным способом.

Кроме того, в целях качественной оценки заемщика, зарегистрированного в качестве ИП, размер получаемого кредита которого превышает 2700 МРП, предлагается установить требования к анализу платежеспособности заемщиков.

В частности, говорится, что до выдачи банковского займа или микрокредита физическому лицу, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, банк или МФО проводит процедуру анализа кредитоспособности заемщика в рамках утвержденной кредитной политики.

Банк или МФО осуществляет анализ кредитоспособности заемщика до выдачи займа в размере, превышающем 2700 МРП (9 968 400 тенге в 2024 году), в случае если заемщик осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя сроком менее шести месяцев или при отсутствии оборотов (постоянных и достаточных доходов) от предпринимательской деятельности с учетом следующих факторов:

наличие иных источников доходов для погашения займа или гарантов;

наличие ссудной задолженности, в том числе перед другими кредиторами;

долговая нагрузка;

платежная дисциплина (кредитная история) по займам;

рейтинг заемщика в скоринговых системах банка (при наличии);

наличие иной задолженности;

остатки и операции по банковским счетам;

информация о целевом использовании денег;

наличие согласия супруга (супруги) на предоставление займа.

Кроме того, банк осуществляет анализ кредитоспособности заемщика при выдаче займа в размере, превышающем 27 000 МРП (99 684 000 тенге в 2024 году), в случае если заемщик осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя сроком более шести месяцев с учетом следующих факторов:

наличие оборотов (надежных и достаточных доходов) от предпринимательской деятельности;

наличие ссудной задолженности, в том числе перед другими кредиторами;

долговая нагрузка;

платежная дисциплина (кредитная история) по займам;

рейтинг заемщика в скоринговых системах банка (при наличии);

наличие иной задолженности;

остатки и операции по банковским счетам;

информация о целевом использовании денег;

наличие согласия супруга (супруги) на предоставление займа.

В пояснительной записке сказано, что проект разработан в целях усиления конкуренции на рынке платежных услуг, развития предпринимательства путем исключения необходимости получения согласия супругов по кредитам, получаемым на предпринимательские цели, а также упрощения порядка получения микрокредита электронным способом индивидуальными предпринимателями.

Разработчики утверждают, что принятие поправок не повлечет отрицательных социально-экономических, правовых или иных последствий, а также не окажет негативное влияние положений на обеспечение национальной безопасности.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 октября 2024 года.

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