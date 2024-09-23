Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

До выдачи кредита ИП банки и МФО будут анализировать его платежеспособность

Тенге, деньги, налоги, кредиты, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 09:08 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка подготовило проект поправок по вопросам банковской и микрофинансовой деятельности, сообщает Zakon.kz.

Что планируют изменить:

  • закрепят требования по публикации банками в том числе на интернет-ресурсе актуальной информации по тарифам по платежам и (или) переводам денег,
  • введут исключение на получение согласия супруга (супруги) физического лица при предоставлении банковского займа или микрокредита, не связанного с предпринимательскими целями,
  • исключат требования по необходимости применения электронных цифровых подписей индивидуальными предпринимателями при кредитовании электронным способом.

Кроме того, в целях качественной оценки заемщика, зарегистрированного в качестве ИП, размер получаемого кредита которого превышает 2700 МРП, предлагается установить требования к анализу платежеспособности заемщиков.

В частности, говорится, что до выдачи банковского займа или микрокредита физическому лицу, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, банк или МФО проводит процедуру анализа кредитоспособности заемщика в рамках утвержденной кредитной политики.

Банк или МФО осуществляет анализ кредитоспособности заемщика до выдачи займа в размере, превышающем 2700 МРП (9 968 400 тенге в 2024 году), в случае если заемщик осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя сроком менее шести месяцев или при отсутствии оборотов (постоянных и достаточных доходов) от предпринимательской деятельности с учетом следующих факторов:

  • наличие иных источников доходов для погашения займа или гарантов;
  • наличие ссудной задолженности, в том числе перед другими кредиторами;
  • долговая нагрузка;
  • платежная дисциплина (кредитная история) по займам;
  • рейтинг заемщика в скоринговых системах банка (при наличии);
  • наличие иной задолженности;
  • остатки и операции по банковским счетам;
  • информация о целевом использовании денег;
  • наличие согласия супруга (супруги) на предоставление займа.

Кроме того, банк осуществляет анализ кредитоспособности заемщика при выдаче займа в размере, превышающем 27 000 МРП (99 684 000 тенге в 2024 году), в случае если заемщик осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя сроком более шести месяцев с учетом следующих факторов:

  • наличие оборотов (надежных и достаточных доходов) от предпринимательской деятельности;
  • наличие ссудной задолженности, в том числе перед другими кредиторами;
  • долговая нагрузка;
  • платежная дисциплина (кредитная история) по займам;
  • рейтинг заемщика в скоринговых системах банка (при наличии);
  • наличие иной задолженности;
  • остатки и операции по банковским счетам;
  • информация о целевом использовании денег;
  • наличие согласия супруга (супруги) на предоставление займа.

В пояснительной записке сказано, что проект разработан в целях усиления конкуренции на рынке платежных услуг, развития предпринимательства путем исключения необходимости получения согласия супругов по кредитам, получаемым на предпринимательские цели, а также упрощения порядка получения микрокредита электронным способом индивидуальными предпринимателями.

Разработчики утверждают, что принятие поправок не повлечет отрицательных социально-экономических, правовых или иных последствий, а также не окажет негативное влияние положений на обеспечение национальной безопасности.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 октября 2024 года.

Мы рассказывали, что для казахстанцев установлены предельные суммы по оформлению кредита.

Также мы писали, что Председатель АРРФР Мадина Абылкасымова разъяснила требование по согласию супругов для получения кредита.

Читайте также

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Железнодорожный вокзал, поезд, пассажиры, железная дорога, рельсы, ЖД
Субсидирование социально значимых ж/д перевозок: внесено изменение
Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital
В Казахстане единый кадастр государственного фонда недр будут вести в электронном виде
Элина Черногрицкая
Открытые НПА Законодательство Казахстан 2024 год Кредиты
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
штормовое предупреждение
Заморозки ожидаются в ряде областей Казахстана в понедельник
Кортеж с делегацией послов подорвался на мине в Пакистане
Кортеж с делегацией послов подорвался на мине в Пакистане: среди дипломатов был посол РК
&quot;Любимый мужчина рядом&quot;: Динара Сатжан опубликовала фото с Валерием Меладзе
"Любимый мужчина рядом": Динара Сатжан опубликовала фото с Валерием Меладзе
золото, контрабанда
Набитый золотом Lexus пытался въехать в Казахстан из Кыргызстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: