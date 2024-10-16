Что изменилось в Правилах автоматизированного распределения дел в судах

Пленарное заседание Верховного суда постановлением от 12 сентября 2024 года внесло изменения и дополнения в Правила автоматизированного распределения дел в судах, сообщаете Zakon.kz.

Пункт 14 правил дополнен новой нормой, согласно которой:

Судьи, входящие в состав Судебного жюри (за исключением судей Верховного суда – членов Судебного жюри) освобождаются от судебной нагрузки по рассмотрению дел на 30%.

Напомним, Судебное жюри – это рабочий орган при Высшем судебном совете РК, образованный для рассмотрения дисциплинарных дел в отношении судей.

Также правила дополнены новым пунктом 14-1 следующего содержания:

Председателям, председателям судебных коллегий областных судов, председателям районных судов обязательными для рассмотрения являются материалы об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания и замене неотбытой части наказания в отношении осужденных за коррупционные преступления, а также за преступления, предусмотренные статьями 216, 217 и 262 Уголовного кодекса РК.

Помимо этого, в правилах говорится, что председателям специализированных следственных судов обязательными для рассмотрения являются материалы о санкционировании меры пресечения в отношении лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении указанных выше преступлений.

Кроме того, согласно новому пункту 14-2:

Председатели областных судов лично председательствуют в апелляционной инстанции при рассмотрении дел:

поступивших в суд апелляционной инстанции на новое рассмотрение после отмены судебного акта вышестоящим судом;

общественно значимых и резонансных дел, актуальных для конкретного региона в связи с их влиянием на общественную и социальную ситуацию;

связанных с причинением особо крупного ущерба государству или иным образом существенно затрагивающих интересы государства;

о международном усыновлении детей.

Исключение составляют дела, поступившие на новое рассмотрение после отмены судебного акта вышестоящим судом, по которым ранее председатель областного суда принимал участие.

Поправки коснулись процедуры приостановления автоматизированного распределения дел в период отсутствия судьи.

Так, в пункт 28 вносится уточнение, в соответствии с которым автоматизированное распределение постановлений судебных исполнителей о санкционировании исполнительных действий приостанавливается за три рабочих дня до дня отсутствия, при этом при отсутствии не менее трех рабочих дней приостановление не осуществляется.

Постановление введено в действие с 12 сентября 2024 года.

Мы рассказывали, что единые правила обращения в кассационный суд хотят внедрить в Казахстане.