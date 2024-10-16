Новая должность появится в Агентстве по стратегическому планированию и реформам
Фото: Zakon.kz
Подготовлен проект Указа президента, которым вносятся поправки в структуру Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, сообщает Zakon.kz.
В частности, структура Агентства по стратегическому планированию и реформам РК дополняется самостоятельной должностью уполномоченного по этике в пределах установленного лимита штатной численности.
Также в нее входят:
- Руководство
- Секретариат председателя (Служба)
- Департамент административно-правового обеспечения
- Департамент социальной сферы
- Служба мобилизационной подготовки, информационной безопасности и защиты государственных секретов
- Департамент институционального развития
- Служба коммуникаций
- Департамент макроэкономической политики
- Служба развития и управления персоналом
- Департамент стратегического планирования и мониторинга реформ
- Служба внутреннего аудита
- Департамент отраслей экономики
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 31 октября.
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