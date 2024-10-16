Новая должность появится в Агентстве по стратегическому планированию и реформам

Подготовлен проект Указа президента, которым вносятся поправки в структуру Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, структура Агентства по стратегическому планированию и реформам РК дополняется самостоятельной должностью уполномоченного по этике в пределах установленного лимита штатной численности.

Также в нее входят:

Руководство

Секретариат председателя (Служба)

Департамент административно-правового обеспечения

Департамент социальной сферы

Служба мобилизационной подготовки, информационной безопасности и защиты государственных секретов

Департамент институционального развития

Служба коммуникаций

Департамент макроэкономической политики

Служба развития и управления персоналом

Департамент стратегического планирования и мониторинга реформ

Служба внутреннего аудита

Департамент отраслей экономики

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 31 октября.

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