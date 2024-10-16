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Законодательство РК

Новая должность появится в Агентстве по стратегическому планированию и реформам

Государственная служба, госслужба, госслужащий, государственный аппарат, госаппарат, государственная работа, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 12:20 Фото: Zakon.kz
Подготовлен проект Указа президента, которым вносятся поправки в структуру Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, структура Агентства по стратегическому планированию и реформам РК дополняется самостоятельной должностью уполномоченного по этике в пределах установленного лимита штатной численности.

Также в нее входят:

  • Руководство
  • Секретариат председателя (Служба)
  • Департамент административно-правового обеспечения
  • Департамент социальной сферы
  • Служба мобилизационной подготовки, информационной безопасности и защиты государственных секретов
  • Департамент институционального развития
  • Служба коммуникаций
  • Департамент макроэкономической политики
  • Служба развития и управления персоналом
  • Департамент стратегического планирования и мониторинга реформ
  • Служба внутреннего аудита
  • Департамент отраслей экономики 

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 31 октября.

Ранее мы рассказали, что Министерству иностранных дел расширили полномочия.

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