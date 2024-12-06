Новые праздники появятся в Казахстане

Министерством труда и социальной защиты населения Казахстана подготовлен проект приказа главы ведомства, предусматривающий утверждение восьми новых профессиональных праздников. Об этом Zakon.kz 6 декабря 2024 года рассказали в пресс-службе МТСЗН РК.

Проект приказа министра труда и социальной защиты населения РК "О внесении дополнений в приказ заместителя премьер-министра – министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 29 июня 2023 года №258 "Об утверждении перечня профессиональных праздников" предусматривает дополнение перечня профессиональных праздников следующими датами:

День органов по финансовому мониторингу – 28 января;

День работников морского и речного транспорта – первое воскресенье июля;

День железнодорожного транспорта – первое воскресенье августа;

День работников в сфере контрольно-измерительных приборов и автоматики – второе воскресенье сентября;

День работников технического и профессионального, послесреднего образования РК – 2 октября;

День работников автомобильного транспорта – последнее воскресенье октября;

День работников сферы бухгалтерского учета и аудита – 10 ноября;

День уголовно-исполнительной системы – 13 декабря.

Кроме того, как уточнили в Минтруда, из указанного перечня планируется исключить Национальный день печати и День радио в связи с тем, что данные праздники утверждены постановлением правительства РК от 16 августа 2024 года №668.

Предложения о введении новых профессиональных праздников инициированы уполномоченными государственными органами соответствующих сфер деятельности.

Документ размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 декабря 2024 года.

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