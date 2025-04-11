Как отбирают аналитику и социсследования, финансируемые из бюджета: утверждена методика

Совместным приказом МНЭ, Минфина и Министерства науки и высшего образования внесены изменения в Методику по отбору аналитических и социологических исследований, финансируемых из республиканского бюджета, и совместных исследований с зарубежными организациями, сообщает Zakon.kz.

В частности, Методика по отбору аналитических и социологических исследований, финансируемых из республиканского бюджета, и совместных исследований с зарубежными организациями, а также определению структуры затрат аналитических и социологических исследований изложена в новой редакции.

Отбор тематики исследований и совместных исследований основывается на поручениях президента РК, Администрации президента РК, государственного советника, Ассамблеи народа Казахстана и Аппарата правительства.

Для выработки рекомендаций и предложений по отбору исследований и совместных исследований уполномоченным органом по бюджетной политике создается комиссия по вопросам рассмотрения тематики аналитических и социологических исследований, финансируемых из республиканского бюджета, и совместных исследований с зарубежными организациями.

Рабочий орган комиссии – структурное подразделение Министерства национальной экономики РК.

Отбор тем исследований и совместных исследований осуществляется на основании следующих критериев:

своевременность и актуальность, а также целесообразность целей и задач, инициируемых тем исследований и совместных исследований при решении наиболее важных текущих задач социально-экономического развития страны;

наличие методологического обеспечения исследования и подлинности данных (с указанием официальных источников данных), планируемых к использованию в исследовании;

интегрированность исследований со стратегическими целями, ориентированность на достижение целевых индикаторов или показателей результатов документов системы государственного планирования в, в том числе плана развития государственного органа;

имплементация в деятельность администратора бюджетных программ планируемых результатов и рекомендаций исследований;

исключение дублирования тем, целей и задач исследований с функциями администраторов бюджетных программ, в том числе между темами исследований, представленными администраторами бюджетных программ.

Предусматривается, что администраторы бюджетных программ не позднее 20 марта года, предшествующего планируемому периоду, формируют перечень планируемых/измененных/дополнительных тем аналитических и социологических исследований, финансируемых из республиканского бюджета, и совместных исследований с зарубежными организациями на соответствующий плановый период и направляют его на рассмотрение в уполномоченный орган по бюджетной политике.

К перечню прилагается пояснительная записка с соответствующими обоснованиями по каждому исследованию.

Определение тематики исследований администраторами бюджетных программ осуществляется на основе проведения анализа потребностей в реализации государственной политики и предварительной оценки возможностей реализации исследования.

Рабочий орган комиссии, согласно представленным администраторами бюджетных программ перечням, в срок до 30 марта года, предшествующего планируемому периоду, формирует проект сводного перечня тем аналитических и социологических исследований, финансируемых из республиканского бюджета, и совместных исследований с зарубежными организациями на соответствующий плановый период направляет в структурные подразделения МНЭ РК, курирующие развитие соответствующих отраслей и сфер экономики и РГУ "Казахстанский институт стратегических исследований при президенте Республики Казахстан" (КИСИ).

Структурные подразделения и КИСИ в течение 10 рабочих дней со дня поступления на рассмотрение проекта сводного перечня представляют в рабочий орган комиссии заключение к проекту сводного перечня.

Структурные подразделения и КИСИ при предоставлении заключения рассматривают темы исследований на соответствие критериям.

Администратор бюджетных программ осуществляет закуп исследований:

в рамках государственного задания;

в рамках государственного социального заказа;

на конкурсной основе.

Указывается, что целесообразность и обоснованность инициируемых тем исследований, их соответствие общенациональным приоритетам и стратегическим социально-экономическим задачам страны, результативность, степень применения проведенных исследований и принятие решений на основе аналитических данных, полученных в результате проведенных исследований, а также эффективное и рациональное использование бюджетных средств при проведении исследований обеспечивается администратором бюджетных программ, инициатором проведенного исследования.

Уполномоченный орган по бюджетной политике ежегодно не позднее 25 мая года, следующего за отчетным, обеспечивает внесение информации по администраторам бюджетных программ, не применивших результаты исследований, на рассмотрение комиссии.

Рабочий орган комиссии после заслушивания руководителей государственных органов, не применивших результаты исследований, формирует перечень невостребованных исследований для учета при формировании сводного перечня на следующий плановый период или уточнении одобренного сводного перечня.

Правила также устанавливают:

Порядок определения степени оригинальности результатов аналитических и социологических исследований, финансируемых из республиканского бюджета, и совместных исследований с зарубежными организациями (проверка на плагиат).

Порядок определения структуры затрат аналитических и социологических исследований.

При этом правила не распространяются на исследования в сфере обороны и мобилизационной подготовки, содержащих сведения, составляющие государственные секреты, а также в сфере обеспечения национальной безопасности, за исключением исследований по вопросам внешней политики.

Приказ вводится в действие с 21 апреля 2025 года.

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