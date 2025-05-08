Изменились правила возмещения расходов по погребению погибшим военнослужащим

Постановлением правительства от 2 мая 2025 года внесены изменения размера возмещения расходов, связанных с подготовкой к перевозке тела, перевозкой тела, погребением, изготовлением и установкой надгробного памятника военнослужащим, погибшим при исполнении обязанностей, сообщает Zakon.kz.

В частности, устанавливаются расходы, связанные с подготовкой к перевозке тела, перевозкой тела, погребением, изготовлением и установкой надгробного памятника военнослужащим, погибшим при прохождении воинской службы или умершим в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, полученных в результате исполнения обязанностей воинской службы, в размере 80 МРП (314 560 тенге в 2025 году).

При этом в новой редакции заголовка отсутствует категория "военнообязанных, призванных на воинские сборы".

Постановление вводится в действие с 17 мая 2025 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 19 мая 2025 года.

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