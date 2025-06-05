Один миллиард тенге вернула государству газодобывающая компания в ЗКО

С компании "Урал Ойл энд Газ" взыскана задолженность в размере одного миллиарда тенге, которая направлена на обучение казахстанских специалистов, сообщает Zakon.kz.

Специализированной природоохранной прокуратурой Западно-Казахстанской области проверены исполнения обязательств по подготовке казахстанских кадров в рамках законодательства о недропользовании.

В природоохранном ведомстве пояснили, что, согласно п. 1 ст. 129 Кодекса РК "О недрах и недропользовании", недропользователи обязаны ежегодно направлять не менее 1% от затрат на добычу углеводородного сырья на финансирование обучения казахстанских специалистов.

"Установлено, что ТОО "Урал Ойл энд Газ" в 2022-2023 годах данные обязательства не исполняло, в результате чего образовалась задолженность на сумму 1 млрд тенге. В соответствии с Правилами финансирования обучения казахстанских кадров, утвержденными совместным приказом министра энергетики от 15 мая 2018 года №185 и министра образования и науки от 17 мая 2018 года №211, задолженность подлежит погашению путем перечисления средств в государственный бюджет". Прокуратура Западно-Казахстанской области

По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора с ТОО "Урал Ойл энд Газ" в судебном порядке взыскана вся сумма задолженности. Средства были полностью перечислены в бюджет. Полученные средства направлены на финансирование подготовки и обучения казахстанских граждан, в том числе из числа социально уязвимых слоев населения.

В мае 2025 года казахстанка, уволившись с работы, получила выплаты на сумму более 10 миллионов тенге.