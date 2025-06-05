#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
510.19
582.79
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
510.19
582.79
6.46
Право

Один миллиард тенге вернула государству газодобывающая компания в ЗКО

Прокуроры взыскали 1 млрд тенге с газодобывающей компании на обучение казахстанских специалистов, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 19:34 Фото: Zakon.kz
С компании "Урал Ойл энд Газ" взыскана задолженность в размере одного миллиарда тенге, которая направлена на обучение казахстанских специалистов, сообщает Zakon.kz.

Специализированной природоохранной прокуратурой Западно-Казахстанской области проверены исполнения обязательств по подготовке казахстанских кадров в рамках законодательства о недропользовании.

В природоохранном ведомстве пояснили, что, согласно п. 1 ст. 129 Кодекса РК "О недрах и недропользовании", недропользователи обязаны ежегодно направлять не менее 1% от затрат на добычу углеводородного сырья на финансирование обучения казахстанских специалистов.

"Установлено, что ТОО "Урал Ойл энд Газ" в 2022-2023 годах данные обязательства не исполняло, в результате чего образовалась задолженность на сумму 1 млрд тенге. В соответствии с Правилами финансирования обучения казахстанских кадров, утвержденными совместным приказом министра энергетики от 15 мая 2018 года №185 и министра образования и науки от 17 мая 2018 года №211, задолженность подлежит погашению путем перечисления средств в государственный бюджет".Прокуратура Западно-Казахстанской области

По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора с ТОО "Урал Ойл энд Газ" в судебном порядке взыскана вся сумма задолженности. Средства были полностью перечислены в бюджет. Полученные средства направлены на финансирование подготовки и обучения казахстанских граждан, в том числе из числа социально уязвимых слоев населения.

В мае 2025 года казахстанка, уволившись с работы, получила выплаты на сумму более 10 миллионов тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Право
17:13, Сегодня
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Изменились правила заключения соглашений об инвестициях
Право
16:04, Сегодня
Изменились правила заключения соглашений об инвестициях
Предоставление туристских услуг: внесены изменения
Право
15:04, Сегодня
Предоставление туристских услуг: внесены изменения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: