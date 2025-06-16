Министр юстиции объяснил, почему на портале "Открытые НПА" документы публикуют в урезанном виде
Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов
Министр юстиции Ерлан Сарсембаев 16 июня 2025 года объяснил, почему на портале "Открытые НПА" документы публикуют в урезанном виде, передает корреспондент Zakon.kz.
По словам главы Минюста, на сайте идет отработка вопросов, связанных с понятием "нормативные правовые акты".
"Дело в том, что функционал хоть и назывался обсуждение открытых нормативных правовых актов, но на самом деле он включал и ненормативные правовые акты. Во-первых, надо уточнить само понятие: что туда вносить и как вносить. Второе. У нас есть закон о доступе к информации. Каждый госорган по запросу любого лица обязан предоставить тот проект, который истребует тот или иной заявитель. Поэтому, в принципе, само по себе обсуждение как было, так и остается, а то, что касается функционала, то он находится на стадии доработки", – сказал Ерлан Сарсембаев.
Он отметил, что сейчас пересматривают критерии, что относить к нормативным правовым актам, так как зачастую на портал попадали документы программного обеспечения, концептуальные документы, то есть то, что по определению не относится к нормативным правовым актам. После перезагрузки системы на портале останутся только нормативные правовые акты.
Ранее сообщалось, что обновлен перечень НПА, не подлежащих госрегистрации.
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