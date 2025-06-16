Уполномоченный орган создаст законодательную базу для функционирования АЭС в Казахстане

Министр юстиции Ерлан Сарсембаев 16 июня 2025 года заявил, что Агентство по атомной энергии создаст законодательную базу для функционирования АЭС в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Он сказал, что Министерство юстиции находится на связи с Агентством по атомной энергии по законодательному обеспечению деятельности АЭС. Проработка этого вопроса не завершена. Вместе с тем министр отметил, что для создания АЭС нет никаких законодательных препятствий.

"Вопрос, связанный с функционированием самой станции. В этой части дальнейшая проработка вопроса возложена на уполномоченный орган", – сказал Ерлан Сарсембаев.

Ранее сообщалось, что сроки от проектирования, строительства и ввода атомной электростанции в эксплуатацию составляют 10-12 лет. Ориентировочный срок завершения строительства – 2035-2036 годы.