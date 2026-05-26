Оптовые цены на сжиженный газ планируют сохранить в Казахстане

Министерство энергетики подготовило проект приказа "Об утверждении предельной цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне товарных бирж", сообщает Zakon.kz.

Согласно проекту, Министерство энергетики планирует переутвердить на том же уровне предельные оптовые цены на реализацию сжиженного нефтяного газа с 1 июля 2026 года.

Напомним, на период с 1 января по 30 июня 2026 года оптовая цена на сжиженный газ установлена в размере 59 722 тенге за тонну.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 июня.