Пересечение границы Казахстана по-новому: что изменится для водителей и грузов
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В Департаменте государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области 8 июля 2025 года напомнили, что Министерством финансов РК разработаны изменения в приказ заместителя премьер-министра – министра финансов РК от 27 июня 2023 года №707, сообщает Zakon.kz.
Данным приказом регулируются Правила пропуска через государственную границу РК автомобильных транспортных средств, грузов и товаров, в том числе с использованием системы электронной очереди на платной основе.
"Проект предусматривает внесение изменений, направленных на совершенствование порядка пропуска транспортных средств, грузов и товаров через государственную границу с использованием электронной очереди".ДГД по Мангистауской области
По данным департамента, основные положения включают:
- Ответственность за недостоверные данные. Пользователи, которые предоставляют недостоверные данные или не используют забронированное время, будут заблокированы. Также вводится механизм гарантийного обеспечения.
- Обязанности местных исполнительных органов. Теперь местные исполнительные органы обязаны создавать зоны ожидания вблизи пунктов пропуска. Это позволит исключить стихийное скопление транспорта и обеспечить стабильное движение.
- Разграничение внеочередного и ускоренного порядка пропуска. Вводится отдельный платный режим для ускоренного прохождения границы.
- Отдельный слот для приоритетных категорий грузов. Для транспортных средств, следующих с животными, скоропортящимися и опасными грузами, будет предусмотрен отдельный слот.
- Технические механизмы. Уточнены механизмы фотофиксации, идентификации и взаимодействия с государственными базами данных, включая VIN и страховку.
- Ограничения на многократное бронирование. Введение ограничения на многократное бронирование времени для пересечения границы, а также расширение возможности переноса времени брони.
"Проект разработан с учетом правоприменительной практики, обращений перевозчиков и положений действующего законодательства. Предлагаемые изменения обеспечат большую прозрачность, дисциплину и предсказуемость при планировании маршрутов и времени прохождения пунктов пропуска. Это должно облегчить работу участников внешнеэкономической деятельности и повысить эффективность работы пунктов пропуска".ДГД по Мангистауской области
Обсуждение проекта продлится до 14 июля 2025 года. Свои комментарии и замечания можно оставлять на портале "Открытые НПА".
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