Утверждена процедура исполнения бюджета при реализации проекта "Комфортная школа"

Министр просвещения приказом от 27 июня 2025 года утвердил Процедуру исполнения бюджета при реализации пилотного национального проекта в области образования, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о пилотном национальном проекте в области образования "Комфортная школа".

Предусматривается, что центральный уполномоченный орган в области образования, являющийся администратором республиканской бюджетной программы (АРБП), который перечисляет местному исполнительному органу (акимату), осуществляющему в пределах своей компетенции местное государственное управление и самоуправление на соответствующей территории (МИО) целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета или целевой трансферт из Национального фонда, выделенные на строительство объектов в рамках Национального проекта и согласно плану финансирования по соответствующей республиканской бюджетной программе.

МИО в лице администратора местных бюджетных программ, осуществляющего функции местного государственного управления в области архитектуры, градостроительства, строительства (АМБП), производит перечисление бюджетных средств по проектам, реализуемым в рамках Национального проекта по соответствующей местной бюджетной программе/подпрограмме по специфике экономической классификации расходов "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов".

Освоение выделенных сумм ЦТР производится АМБП и Дирекцией в соответствии с Национальным проектом.

АМБП заключает с Дирекцией:

договор на осуществление комплекса работ (проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы) и услуг (авторский и технический надзор) по строительству объектов в рамках Национального проекта;

договор на осуществление услуг по управлению проектом.

АМБП производит перечисление бюджетных средств по заключенному договору на строительство и договору на управление на основании заявок на осуществление комплекса работ и оказания услуг дирекции.

АМБП в течение трех рабочих дней с даты поступления от дирекции заявки на финансирование осуществляет перечисление заявленного объема бюджетных средств в пределах утвержденного плана финансирования по платежам по соответствующей бюджетной программе АМБП путем предоставления в орган государственного казначейства счета к оплате и заявки дирекции.

АМБП осуществляет перечисление бюджетных средств:

по договору на строительство за выполнение комплекса работ (проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы) и услуг (авторский и технический надзор) по строительству объектов в рамках Национального проекта на контрольный счет наличности дирекции, открытый в органе государственного казначейства (КСН);

по договору на управление на счет дирекции в банке второго уровня или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций.

При образовании экономии бюджетных средств по введенным в эксплуатацию объектам дирекция производит возврат сумм экономии на КСН АМБП в течение десяти рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи объекта дирекцией и МИО.

Поступившие от дирекции суммы экономии возвращают в республиканский бюджет.

МИО один раз в полугодие, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют АРБП отчет об освоении ЦТР.

Дирекция предоставляет АРБП полугодовые и годовые отчеты не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, о ходе и результатах строительства объектов.

Также утверждены:

Процедура обслуживания дирекции, присвоение кода и контрольного счета наличности дирекции.

Ведение контрольного счета наличности дирекции, кассовое исполнение бюджетных процедур.

Процедура осуществления платежей и переводов денег с контрольного счета наличности дирекции за работы и услуги.

Процедура осуществления платежей и переводов денег на управление проектом.

Приказ вводится в действие с 20 июля 2025 года.

Ранее мы рассказали, что в нацпроект "Комфортная школа" внесены изменения.