Конституционный суд: иностранцы не могут быть учредителями общественных объединений в РК

Иностранцы могут быть членами, но не учредителями общественных объединений в Казахстане. Такое решение вынесено Конституционным судом, сообщает Zakon.kz.

Конституционный суд отказал в принятии к производству обращения о проверке на соответствие Конституции статьи 10 Закона "Об общественных объединениях", регулирующей круг лиц, имеющих право быть учредителями таких объединений.

Поводом для обращения послужила ситуация, в которой гражданка России обратилась в Департамент юстиции города Астаны с заявлением о регистрации общественного объединения, созданного по инициативе граждан Казахстана и иностранных граждан. В регистрации было отказано.

Конституционный суд подтвердил, что данное положение закона не нарушает Конституцию и соответствует основополагающим принципам разграничения правового статуса граждан и иностранцев.

В постановлении подчеркивается, что в соответствии с Конституцией иностранцы и лица без гражданства обладают ограниченным объемом прав и свобод, и такие ограничения допустимы при условии, если они предусмотрены законом и направлены на защиту конституционного строя, общественного порядка, прав и свобод других лиц, здоровья и нравственности населения (статья 39 Конституции).

Также Конституционный суд отметил, что положения ратифицированного Казахстаном Международного пакта о гражданских и политических правах, допускают установленные законом ограничения права на свободу ассоциации, если они соответствуют требованиям демократического общества.

Таким образом, в соответствии с Конституцией и действующим Законом "Об общественных объединениях" учредителями общественных объединений могут быть только граждане Казахстана, а иностранцы и лица без гражданства могут быть членами общественных объединений, если их участие допускается уставом общественного объединения (статьи 10 и 11 Закона об общественных объединениях).

В итоге Конституционный суд не выявил признаков нарушения конституционных прав заявителя и пришел к выводу об отсутствии оснований для принятия обращения к конституционному производству.

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