Изменились требования по работе контакт-центров административных органов

Приказом и.о. министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности от 29 июля 2025 года внесены изменения в Типовые требования по организации работы контакт-центров административных органов, сообщает Zakon.kz.

В частности, требования дополнены новыми понятиями:

профессиональный стандарт – письменный официальный документ, устанавливающий общие требования к знаниям, умениям, навыкам, опыту работы с учетом формального или неформального, или информального образования, уровню квалификации и компетентности, содержанию, качеству и условиям труда в конкретной области профессиональной деятельности;

– письменный официальный документ, устанавливающий общие требования к знаниям, умениям, навыкам, опыту работы с учетом формального или неформального, или информального образования, уровню квалификации и компетентности, содержанию, качеству и условиям труда в конкретной области профессиональной деятельности; Единая база знаний – информационно-справочная база знаний Единого контакт-центра для хранения, пополнения, обновления и поиска необходимой информации для предоставления ответа услугополучателю;

– информационно-справочная база знаний Единого контакт-центра для хранения, пополнения, обновления и поиска необходимой информации для предоставления ответа услугополучателю; информационная система "eOtinish" – информационная система, позволяющая осуществлять обратную связь с заявителем и давать оценку работе государственных органов, органов местного самоуправления, юридических лиц со стопроцентным участием государства.

При этом уточняется, что контакт-центр использует информацию, полученную из Единой базы знаний, для улучшения процесса обслуживания.

Контакт-центр обеспечивает и назначает по всем каналам взаимодействия соответствующий персонал с необходимыми компетенциями.

Также контакт-центр обеспечивает выполнение работ по должностям, специальностям в соответствии с наименованиями и требованиями, указанными в профессиональном стандарте, по направлению "Деятельность справочно-информационных служб".

Инфраструктура предоставления услуг предусматривает следующее:

историю взаимодействия для записи и хранения информации о взаимодействии с клиентами, передачу в ИС "eOtinish";

подробности взаимодействия, легкодоступные для распоряжения оператором;

доступ к данным и информации, позволяющей операторам эффективно работать с клиентами;

представление отчетности в целях деятельности контакт-центра, связанной с клиентами.

При этом дополнено, что по результатам анализа отчетов РГУ "Комитет государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК" направляет рекомендации по улучшению деятельности или оптимизации контакт-центра.

Приказ вводится в действие с 15 августа 2025 года.

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