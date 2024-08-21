Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

До трех лет лишения свободы за ДТП в Алматы: гражданина Грузии экстрадировали из Польши

До трех лет лишения свободы за ДТП в Алматы: гражданина Грузии экстрадировали из Польши, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 09:08 Фото: Telegram/GenPr
Из Польши в Казахстан экстрадирован гражданин Грузии для привлечения к уголовной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 21 августа 2024 года заявили в Генеральной прокуратуре РК, сообщает Zakon.kz.

Экстрадиция из Польши проведена сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД РК при содействии посольства Республики Казахстан в Республике Польша.

"Подозреваемый в 2023 году в Алматы, управляя автомашиной в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с другим автомобилем, водителю которого причинен тяжкий вред здоровью. После совершения преступления подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск. В апреле текущего года он задержан на территории Польши".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

По запросу Генпрокуратуры РК подозреваемый экстрадирован в Казахстан и в настоящее время водворен в следственный изолятор.

"За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 10 лет".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Как отметили в надзорном органе, несмотря на отсутствие договора о выдаче с Республикой Польша, "экстрадиция фигуранта стала возможной благодаря тесному сотрудничеству между Генеральной прокуратурой Казахстана и Министерством юстиции Польши".

Кроме того, в текущем году польской стороной Казахстану также выдан организатор транснациональной организованной группы, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков в особо крупном размере на территории Казахстана.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 09:08
Генпрокуратура заявила о возвращении в Казахстан беглеца из Армении
, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 09:08

19 августа 2024 года сообщалось, что очередную подозреваемую для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере экстрадировали из России в Казахстан.

Читайте также

Мухамедиулы, апелляция
Дело Арыстанбека Мухамедиулы рассмотрели в апелляционной инстанции
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
"Несправедливо уволены, но восстановлены": актюбинцы выиграли суд против КТЖ
Задержали поджигателя тетрадей
Спецоперацию по задержанию поджигателя фуры с тетрадями провели в Казахстане
Динара Халдарова
Генпрокуратура Генеральная прокуратура РК Казахстан Польша 2024 год Экстрадиция Экстрадиция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Серебро и золото в астрологии
Каким знакам зодиака нельзя носить серебро, а каким – золото
Мобильное приложение eGov mobile, ЦОН, центры обслуживания населения, цифровые документы, удостоверение личности, паспорт, егов, egov, ЭЦП, электронная цифровая подпись
Что изменилось в правилах оформления паспортов и удостоверений личности
Рамзан Кадыров
Кадыров ответил на пост Маска о Cybertruck в Чечне
Здоровье акул и людей
Ученые обеспокоены появлением "кокаиновых акул" в океане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: