До трех лет лишения свободы за ДТП в Алматы: гражданина Грузии экстрадировали из Польши

Из Польши в Казахстан экстрадирован гражданин Грузии для привлечения к уголовной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 21 августа 2024 года заявили в Генеральной прокуратуре РК, сообщает Zakon.kz.

Экстрадиция из Польши проведена сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД РК при содействии посольства Республики Казахстан в Республике Польша.

"Подозреваемый в 2023 году в Алматы, управляя автомашиной в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с другим автомобилем, водителю которого причинен тяжкий вред здоровью. После совершения преступления подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск. В апреле текущего года он задержан на территории Польши". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

По запросу Генпрокуратуры РК подозреваемый экстрадирован в Казахстан и в настоящее время водворен в следственный изолятор.

"За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 10 лет". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Как отметили в надзорном органе, несмотря на отсутствие договора о выдаче с Республикой Польша, "экстрадиция фигуранта стала возможной благодаря тесному сотрудничеству между Генеральной прокуратурой Казахстана и Министерством юстиции Польши".

Кроме того, в текущем году польской стороной Казахстану также выдан организатор транснациональной организованной группы, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков в особо крупном размере на территории Казахстана.

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19 августа 2024 года сообщалось, что очередную подозреваемую для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере экстрадировали из России в Казахстан.