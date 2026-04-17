Изменились правила контроля за деятельностью ЧСИ

Приказом министра юстиции 10 апреля 2026 года приостановлено действие некоторых структурных элементов Правил осуществления контроля за деятельностью частных судебных исполнителей, сообщает Zakon.kz.

"Приостановить до 30 октября 2026 года действие пунктов 3-1, 12, 13, 20-1, второй абзац пункта 22 Правил осуществления контроля за деятельностью частных судебных исполнителей", – говорится в документе.

Установлено, что на период приостановления до 12 июля 2026 года пункт 3-1 действует в следующей редакции:

Контроль за деятельностью частных судебных исполнителей проводится посредством информационной системы "Государственная автоматизированная информационная система исполнительного производства".

пункты 12 и 13 действуют в следующей редакции:

Плановый контроль частных судебных исполнителей проводится должностными лицами территориального органа юстиции.

В необходимых случаях на плановый контроль привлекаются сотрудники уполномоченного органа по поручению руководства уполномоченного органа.

Предметом планового контроля за деятельностью частных судебных исполнителей являются изучение и проверка исполнительных производств посредством информационной системы.

пункт 20-1 действует в следующей редакции:

Лица, проводившие контроль, после получения информации в течение пяти рабочих дней сверяют достоверность устранения нарушений, указанных в заключении посредством информационной системы.

второй абзац пункта 22 действует в следующей редакции:

Заключение направляется на рассмотрение дисциплинарной комиссии Республиканской или региональных палат частных судебных исполнителей по территориальности не позднее трех рабочих дней после истечения срока (пять рабочих дней). Региональной палатой частных судебных исполнителей в информационной системе публикуются сведения о дисциплинарном взыскании в отношении частного судебного исполнителя в течение трех рабочих дней со дня его наложения.

Вместе с тем установлено, что на период приостановления с 12 июля 2026 года:

пункт 3-1 действует в следующей редакции:

Контроль за деятельностью частных судебных исполнителей проводится посредством цифровой системы "Государственная автоматизированная цифровая система исполнительного производства".

пункты 12 и 13 действуют в следующей редакции:

Плановый контроль частных судебных исполнителей проводится должностными лицами территориального органа юстиции.

В необходимых случаях на плановый контроль привлекаются сотрудники уполномоченного органа по поручению руководства уполномоченного органа.

Предметом планового контроля за деятельностью частных судебных исполнителей являются изучение и проверка исполнительных производств посредством цифровой системы.

пункт 20-1 действует в следующей редакции:

Лица, проводившие контроль, после получения информации в течение пяти рабочих дней сверяют достоверность устранения нарушений, указанных в заключении посредством цифровой системы.

второй абзац пункта 22 действует в следующей редакции:

"Заключение направляется на рассмотрение дисциплинарной комиссии Республиканской или региональных палат частных судебных исполнителей по территориальности не позднее трех рабочих дней после истечения срока – 5 рабочих дней. Региональной палатой частных судебных исполнителей в цифровой системе публикуются сведения о дисциплинарном взыскании в отношении частного судебного исполнителя в течение трех рабочих дней со дня его наложения."

Приказ вводится в действие с 27 апреля 2026 года.