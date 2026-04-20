Что изменилось в правилах выплаты денежного довольствия и пособий военнослужащим

Министр обороны приказом от 7 апреля 2026 года внес поправки в Правила выплаты денежного довольствия, пособий и прочих выплат военнослужащим Вооруженных Сил Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Поправками уточнено понятие:

денежное довольствие – ежемесячно выплачиваемый вид довольствия, являющийся основным средством материального обеспечения военнослужащих.

Денежное довольствие военнослужащих, за исключением военнослужащих срочной службы, кадетов и курсантов военных, специальных учебных заведений, включает в себя денежное содержание (должностной оклад и оклад по воинскому званию), надбавки за особые условия прохождения службы и другие надбавки и доплаты, предусмотренные законодательством РК.

Также говорится, что денежное довольствие (стипендия) военнослужащих срочной службы, кадетов и курсантов военных, специальных учебных заведений включает в себя только должностной оклад.

Кроме того, в правила добавлены понятия:

день принятия дел и должности – это дата утверждения акта приема-передачи дел и должности, резолюции командира в рапорте военнослужащего о принятии дел и должности, которая отражается в приказе командира о принятии дел и должности;

день сдачи дел и должности – это дата утверждения акта приема-передачи дел и должности, резолюции командира в рапорте военнослужащего о сдаче дел и должности, которая отражается в приказе командира о сдаче дел и должности.

Внесено дополнение, согласно которому расчет денежных выплат производится пропорционально дням фактического прохождения службы в резерве.

Военнослужащему, назначенному на должность солдата (матроса) и сержанта (старшины), должностной оклад выплачивается со дня издания приказа о принятии дел и должности.

До принятия дел и должности выплачивается:

военнослужащему, принятому и назначенному на должность по окончанию срочной воинской службы – должностной оклад по 2 уровню должности , установленный Единой системой оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2017 года № 646 дсп (система оплаты труда);

военнослужащему, окончившему военное среднее специальное учебное заведение – должностной оклад по 3 уровню должности , установленной системой оплаты труда;

военнослужащему, поступившему на воинскую службу по контракту со дня издания приказа командира (руководителя) о зачислении в списки личного состава воинской части (учреждения) – должностной оклад по 2 уровню должности, установленной системой оплаты труда.

Расчет суммы пособия для оздоровления исчисляется пропорционально, исходя из фактического количества календарных дней в данном месяце.

Премирование военнослужащего осуществляется за результаты работы за определенный период, выполнение неотложной и заранее непредвиденной работы, от срочного выполнения которой зависит в дальнейшем нормальная (бесперебойная) работа данной воинской части (учреждения) в целом или его отдельных подразделений, своевременное и качественное выполнение мероприятий плана законопроектных работ правительства, актов и поручений президента, правительства или премьер-министра РК, разработку законопроектов, конвенций, соглашений, договоров, проектов нормативных правовых актов, если данные полномочия не входят в должностные обязанности работников, образцовое выполнение должностных обязанностей, безупречную воинскую службу, выполнение заданий особой важности и сложности.

Премирование на основаниях, указанных в части первой настоящего пункта, допускается приурочить к праздничным дням, праздничным и юбилейным датам, юбилеям военнослужащих.

Юбилеем военнослужащих считать достижение ими возраста 40 лет, а также каждые последующие 5 лет.

Оказание материальной помощи военнослужащему осуществляется в связи с его тяжелым материальным положением, в случаях:

смерти его близких родственников, супруга (супруги) и (или) свойственников – в размере не более пятикратного размера минимальной заработной платы (МЗП) (425 000 тенге в 2026 году) , установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете;

при вступлении его в брак – в размере не более трехкратного размера МЗП (255 000 тенге);

при рождении у него ребенка, усыновлении или удочерении им детей – в размере не более трехкратного размера МЗП;

причинения имущественного вреда военнослужащему вследствие совершения в его отношении противоправных действий (разбой, кража и другие), а также при стихийных бедствиях (пожар, наводнение, землетрясение и другие) – в размере не более трехкратного размера МЗП;

его лечения, требующего дополнительных финансовых затрат (стационарного или амбулаторного лечения десяти и более календарных дней, кроме санаторного), при наличии соответствующего документа от лечебного учреждения (счета на оплату операции, расходов на лекарственные препараты и так далее) – в размере не более трехкратного размера МЗП;

при увольнении на пенсию – в размере не более трехкратного размера МЗП.

Оказание материальной помощи военнослужащему осуществляется при наступлении указанных случаев в период службы в рядах Вооруженных Сил РК.

Материальная помощь военнослужащему оказывается на основании его рапорта о тяжелом материальном положении в соответствующую комиссию по оказанию материальной помощи.

К рапорту прилагаются следующие документы:

в случае смерти его близких родственников, супруга или свойственников:

копия документа удостоверяющего личность гражданина РК;

копия документа, подтверждающего факт смерти его близких родственников, супруга или свойственников;

копии документов, подтверждающих родство с умершим;

при вступлении его в брак:

копии документов, удостоверяющих личность гражданина РК обоих супругов;

копия свидетельства о заключении брака;

при рождении у него ребенка, усыновлении или удочерении им детей:

копия документа удостоверяющего личность гражданина РК;

копия свидетельства о рождении ребенка (детей);

копии документов, подтверждающих усыновление или удочерение ребенка (детей);

в случае причинения имущественного вреда военнослужащему вследствие совершения в его отношении противоправных действий (разбой, кража и другие):

копия документа удостоверяющего личность гражданина РК;

копия постановления о признании его в качестве потерпевшего;

в случае причинения имущественного вреда военнослужащему вследствие стихийных бедствий (пожар, наводнение, землетрясение и другие):

копия документа удостоверяющего личность гражданина РК;

копии документов из органов внутренних дел РК или местных исполнительных органов, подтверждающих причинение имущественного вреда;

в случае его лечения, требующего дополнительных финансовых затрат (стационарного или амбулаторного лечения десять и более календарных дней, кроме санаторного):

копия документа удостоверяющего личность гражданина РК;

справку с военно-медицинского учреждения по месту службы о невозможности оказания медицинской помощи по медицинским показаниям в связи с отсутствием в них соответствующих отделений либо специального оборудования;

копии документов, подтверждающих прохождение лечения;

фискальные чеки или квитанции к приходно-кассовому ордеру об оплате лекарственных средств, медикаментов, оказании платных медицинских услуг;

при увольнении на пенсию военнослужащего:

копия документа удостоверяющего личность гражданина РК;

выписка из приказа об увольнении с указанием выслуги лет, дающей право на пенсионное обеспечение.

Рапорт об оказании материальной помощи подается в течение двух месяцев со дня наступления указанных случаев.

Материальная помощь военнослужащему при увольнении на пенсию допускается на основании его рапорта поданного не позднее одного месяца до дня исключения из списков части.

Приказ вводится в действие с 21 апреля 2026 года.