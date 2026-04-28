В Казахстане обновили правила выплат военнослужащим
В ведомстве уточнили, что в правила введены новые понятия – "день принятия дел и должности" и "день сдачи дел и должности". Эти даты фиксируются приказом командира и используются при расчетах денежного довольствия.
Кроме того, уточнен порядок начисления отдельных выплат.
Так, при увольнении с воинской службы по отрицательным мотивам пособие для оздоровления теперь рассчитывается пропорционально фактическому количеству календарных дней в месяце.
Документ также конкретизирует подходы к премированию.
"Военнослужащие могут поощряться за выполнение задач особой важности и сложности, достижение высоких результатов и образцовое исполнение обязанностей. Премии могут приурочиваться к государственным и профессиональным праздникам, а также к юбилейным датам. Юбилейными считаются 40 лет и каждые последующие пять лет".Пресс-служба МО РК
Отдельный блок изменений, как сказано в релизе министерства, касается социальной поддержки.
"Увеличен объем материальной помощи военнослужащим. Ее размер теперь определяется в кратном соотношении к минимальной заработной плате, которая в текущем году составляет 85 000 тенге".Пресс-служба МО РК
Стоит уточнить, что материальная помощь предоставляется за счет экономии бюджетных средств.
- В случае смерти близких родственников, супруга или свойственников она может достигать пятикратного размера минимальной заработной платы (до 425 тысяч тенге).
- При вступлении в брак, рождении ребенка, усыновлении или удочерении, а также при причинении имущественного вреда или необходимости лечения – до трехкратного размера (до 255 тысяч тенге).
Материал по теме
