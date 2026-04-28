#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
460.8
541.21
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
460.8
541.21
6.13
Общество

В Казахстане обновили правила выплат военнослужащим

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Министерство обороны (МО) Казахстана внесло изменения в правила выплаты денежного довольствия, пособий и иных выплат военнослужащим. Соответствующий приказ вступил в силу 21 апреля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что в правила введены новые понятия – "день принятия дел и должности" и "день сдачи дел и должности". Эти даты фиксируются приказом командира и используются при расчетах денежного довольствия.

Кроме того, уточнен порядок начисления отдельных выплат.

Так, при увольнении с воинской службы по отрицательным мотивам пособие для оздоровления теперь рассчитывается пропорционально фактическому количеству календарных дней в месяце.

Документ также конкретизирует подходы к премированию.

"Военнослужащие могут поощряться за выполнение задач особой важности и сложности, достижение высоких результатов и образцовое исполнение обязанностей. Премии могут приурочиваться к государственным и профессиональным праздникам, а также к юбилейным датам. Юбилейными считаются 40 лет и каждые последующие пять лет".Пресс-служба МО РК

Отдельный блок изменений, как сказано в релизе министерства, касается социальной поддержки.

"Увеличен объем материальной помощи военнослужащим. Ее размер теперь определяется в кратном соотношении к минимальной заработной плате, которая в текущем году составляет 85 000 тенге".Пресс-служба МО РК

Стоит уточнить, что материальная помощь предоставляется за счет экономии бюджетных средств.

  • В случае смерти близких родственников, супруга или свойственников она может достигать пятикратного размера минимальной заработной платы (до 425 тысяч тенге).
  • При вступлении в брак, рождении ребенка, усыновлении или удочерении, а также при причинении имущественного вреда или необходимости лечения – до трехкратного размера (до 255 тысяч тенге).

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2026 13:43
Минобороны предупредило призывников о проверке статуса через eGov

Ранее в МО разъясняли порядок вручения повесток и рассказали, какие действия необходимо предпринять после ее получения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
В Казахстане будут популяризировать наследие Ходжа Ахмеда Ясауи
14:38, Сегодня
В Казахстане будут популяризировать наследие Ходжа Ахмеда Ясауи
Изменились правила выплат военнослужащим
16:14, 16 мая 2025
Изменились правила выплат военнослужащим
Изменились правила выплат военнослужащим
12:32, 02 сентября 2025
Изменились правила выплат военнослужащим
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Битва равных по уровню команд": озвучен прогноз из России на матч "Астана" - "Тобыл"
15:24, Сегодня
"Битва равных по уровню команд": озвучен прогноз из России на матч "Астана" - "Тобыл"
Вторая ракетка Казахстана за час с небольшим разобрался с хозяином турнира
15:17, Сегодня
Вторая ракетка Казахстана за час с небольшим разобрался с хозяином турнира
Нганну назвал победителя в поединке Фьюри и Джошуа
15:12, Сегодня
Нганну назвал победителя в поединке Фьюри и Джошуа
Юный талант из Казахстана был разгромлен главным фаворитом турнира
15:00, Сегодня
Юный талант из Казахстана был разгромлен главным фаворитом турнира
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: