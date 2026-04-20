Когда упорядочат правила покупки и продажи криптовалюты в Казахстане

1 мая 2026 года цифровые активы приравняют в РК к товарам, и к биткоинам и прочей криптовалюте будут применимы те же правила купли-продажи, что и к другому имуществу. С особенностями, разумеется. До сих пор, случись судебный спор, возник бы вопрос, а была ли вообще сделка с криптовалютой?

Парадокс. Оборот цифровых активов в Казахстане разрешен: в 2023 году вышел закон "О цифровых активах в РК". Хотя и с условиями:

оборот цифровых активов осуществляется на соответствующих биржах;

требования и порядок лицензирования определяется Международном финансовым центром "Астана";

биржи обязаны уведомлять "о рисках, связанных с покупкой, владением и совершением операций с необеспеченными цифровыми активами",

на территории Казахстана необеспеченные цифровые активы не являются платежным средством.

Собственно, необеспеченные цифровые активы – это на языке закона и есть криптовалюты. Противоречие же в том, что общие правила купли-продажи имущества де-юре не включают в круг этого самого имущества цифровые активы, будь то необеспеченные, а хотя бы и обеспеченные.

Правила эти сформулированы в параграфе 1 главы 25 Особенной части Гражданского кодекса. Цитируем статью 406 ГК:

"По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать имущество (товар) в собственность, хозяйственное ведение или оперативное управление другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять это имущество (товар) и уплатить за него определенную денежную сумму (цену). К купле-продаже ценных бумаг и валютных ценностей применяются положения, предусмотренные настоящим параграфом".

О цифровых активах, как видим, ни слова. Но ведь те же биткоины – не вещь (товар), не валюта (в строгом смысле) и тем паче не бумага, пусть и ценная. Отсюда и вопросы: каковы должны быть условия договора купли-продажи цифрового актива, что считать моментом его передачи от продавца к покупателю, какова ответственность сторон за неисполнение обязательств и т.п.

Если сделка прошла гладко, еще куда ни шло. А если одна сторона "кинула" другую? Как судам разрешать гражданско-правовые споры? Ведь если смена собственника цифрового финансового актива не урегулирована, формально она равносильна обороту, предметом которого является, к примеру, приветствие, как в остроумном советском мультике.

И вот пробел, наконец, будет исправлен. 1 мая 2026 года вступает в силу поправка в упомянутую статью 406 ГК, которой в текст, где речь идет о том, что "к купле-продаже ценных бумаг и валютных ценностей применяются положения, предусмотренные настоящим параграфом", добавляются слова "и цифровых финансовых активов".

Уточним, что поправка содержится в законе "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства". Он был принят в одном пакете с новым законом "О банках и банковской деятельности в РК".

