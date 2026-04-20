#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
469.52
553.75
6.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
469.52
553.75
6.15
Право

Когда упорядочат правила покупки и продажи криптовалюты в Казахстане

Криптовалюта, криптовалюты, цифровая валюта, майнинг, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2026 14:17 Фото: unsplash
1 мая 2026 года цифровые активы приравняют в РК к товарам, и к биткоинам и прочей криптовалюте будут применимы те же правила купли-продажи, что и к другому имуществу. С особенностями, разумеется. До сих пор, случись судебный спор, возник бы вопрос, а была ли вообще сделка с криптовалютой?

Парадокс. Оборот цифровых активов в Казахстане разрешен: в 2023 году вышел закон "О цифровых активах в РК". Хотя и с условиями:

  • оборот цифровых активов осуществляется на соответствующих биржах;
  • требования и порядок лицензирования определяется Международном финансовым центром "Астана";
  • биржи обязаны уведомлять "о рисках, связанных с покупкой, владением и совершением операций с необеспеченными цифровыми активами",
  • на территории Казахстана необеспеченные цифровые активы не являются платежным средством.

Собственно, необеспеченные цифровые активы – это на языке закона и есть криптовалюты. Противоречие же в том, что общие правила купли-продажи имущества де-юре не включают в круг этого самого имущества цифровые активы, будь то необеспеченные, а хотя бы и обеспеченные.

Правила эти сформулированы в параграфе 1 главы 25 Особенной части Гражданского кодекса. Цитируем статью 406 ГК:

"По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать имущество (товар) в собственность, хозяйственное ведение или оперативное управление другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять это имущество (товар) и уплатить за него определенную денежную сумму (цену). К купле-продаже ценных бумаг и валютных ценностей применяются положения, предусмотренные настоящим параграфом".

О цифровых активах, как видим, ни слова. Но ведь те же биткоины – не вещь (товар), не валюта (в строгом смысле) и тем паче не бумага, пусть и ценная. Отсюда и вопросы: каковы должны быть условия договора купли-продажи цифрового актива, что считать моментом его передачи от продавца к покупателю, какова ответственность сторон за неисполнение обязательств и т.п.

Если сделка прошла гладко, еще куда ни шло. А если одна сторона "кинула" другую? Как судам разрешать гражданско-правовые споры? Ведь если смена собственника цифрового финансового актива не урегулирована, формально она равносильна обороту, предметом которого является, к примеру, приветствие, как в остроумном советском мультике.

И вот пробел, наконец, будет исправлен. 1 мая 2026 года вступает в силу поправка в упомянутую статью 406 ГК, которой в текст, где речь идет о том, что "к купле-продаже ценных бумаг и валютных ценностей применяются положения, предусмотренные настоящим параграфом", добавляются слова "и цифровых финансовых активов".

Уточним, что поправка содержится в законе "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства". Он был принят в одном пакете с новым законом "О банках и банковской деятельности в РК".

Ранее Zakon.kz публиковал статью, что в Казахстане создан Национальный стратегический крипторезерв, и 1 мая 2026 года со вступлением в силу норм, регулирующих оборот цифровых активов (в том числе и новеллы, о которой шла речь выше), этот сервис должен стартовать.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Андрей Губенко
Андрей Губенко
Читайте также
Как платить налоги при покупке и продаже криптовалюты в Казахстане
22:03, 29 февраля 2024
Как платить налоги при покупке и продаже криптовалюты в Казахстане
В Казахстане утвердили правила проведения торгов по продаже банковских и микрофинансовых активов
10:13, 05 сентября 2024
В Казахстане утвердили правила проведения торгов по продаже банковских и микрофинансовых активов
В Казахстане регулируемый оборот криптовалют запустят в 2026 году
14:04, 10 февраля 2026
В Казахстане регулируемый оборот криптовалют запустят в 2026 году
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Звёздный российский хоккеист претендует на приз самому ценному игроку Кубка Стэнли
14:39, Сегодня
Звёздный российский хоккеист претендует на приз самому ценному игроку Кубка Стэнли
Каролина Мухова пострадала после поражения от Елены Рыбакиной в финале топ-турнира
14:20, Сегодня
Каролина Мухова пострадала после поражения от Елены Рыбакиной в финале топ-турнира
"Продолжать в том же духе": Рыбакина рассказала о преследовании Соболенко в рейтинге WTA
14:01, Сегодня
"Продолжать в том же духе": Рыбакина рассказала о преследовании Соболенко в рейтинге WTA
Шестой тур КПЛ установил рекорд посещаемости
13:40, Сегодня
Шестой тур КПЛ установил рекорд посещаемости
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: