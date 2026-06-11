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Право

Сенат одобрил закон о развитии телеком-рынка и дата-центров

Здания Мажилиса и Сената Парламента РК, Мажилис, Сенат, Парламент, госслужба, госслужащие, государственная служба, государственные служащие, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 16:21 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Депутаты Сената 11 июня 2026 года одобрили закон по вопросам развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных. Документ предусматривает ряд мер по развитию цифровой инфраструктуры, включая присвоение ЦОДам статуса стратегических объектов, передает корреспондент Zakon.kz.

В заключении к документу указано, что целью закона является создание правовых условий для дальнейшего развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных, повышения качества и доступности услуг связи, а также развития цифровой инфраструктуры РК.

Законом предусматриваются следующие основные нововведения:

  • предоставление нетарифицируемого доступа к социально значимым и государственным мобильным приложениям;
  • совершенствование порядка использования радиочастотного спектра;
  • регулирование деятельности негеостационарных спутниковых сетей связи;
  • регламентация функционирования сетей интернета вещей и технологии фиксированного беспроводного доступа;
  • обеспечение транзита международного трафика;
  • упрощение процедур выделения земельных участков для строительства объектов связи;
  • предоставление возможности строительства сетей связи на особо охраняемых природных территориях;
  • отнесение центров обработки данных к стратегическим объектам.

Кроме того, законом предусматривается ряд поправок по внедрению механизма программы "70/30", которая направлена на предоставление возможности инвесторам вкладывать средства в расширение, реконструкцию, модернизацию или обновление оборудования действующих угольных электростанций, с дальнейшим приобретением электрической энергии оптовыми потребителями на основании прямых договоров.

Ранее депутаты Сената 11 июня 2026 года в двух чтениях одобрили законопроект по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и транспорта.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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