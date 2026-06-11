Сенат одобрил закон о развитии телеком-рынка и дата-центров
В заключении к документу указано, что целью закона является создание правовых условий для дальнейшего развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных, повышения качества и доступности услуг связи, а также развития цифровой инфраструктуры РК.
Законом предусматриваются следующие основные нововведения:
- предоставление нетарифицируемого доступа к социально значимым и государственным мобильным приложениям;
- совершенствование порядка использования радиочастотного спектра;
- регулирование деятельности негеостационарных спутниковых сетей связи;
- регламентация функционирования сетей интернета вещей и технологии фиксированного беспроводного доступа;
- обеспечение транзита международного трафика;
- упрощение процедур выделения земельных участков для строительства объектов связи;
- предоставление возможности строительства сетей связи на особо охраняемых природных территориях;
- отнесение центров обработки данных к стратегическим объектам.
Кроме того, законом предусматривается ряд поправок по внедрению механизма программы "70/30", которая направлена на предоставление возможности инвесторам вкладывать средства в расширение, реконструкцию, модернизацию или обновление оборудования действующих угольных электростанций, с дальнейшим приобретением электрической энергии оптовыми потребителями на основании прямых договоров.
Ранее депутаты Сената 11 июня 2026 года в двух чтениях одобрили законопроект по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и транспорта.