Сенат одобрил закон о развитии телеком-рынка и дата-центров

Депутаты Сената 11 июня 2026 года одобрили закон по вопросам развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных. Документ предусматривает ряд мер по развитию цифровой инфраструктуры, включая присвоение ЦОДам статуса стратегических объектов, передает корреспондент Zakon.kz.

В заключении к документу указано, что целью закона является создание правовых условий для дальнейшего развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных, повышения качества и доступности услуг связи, а также развития цифровой инфраструктуры РК.

Законом предусматриваются следующие основные нововведения:

предоставление нетарифицируемого доступа к социально значимым и государственным мобильным приложениям;

совершенствование порядка использования радиочастотного спектра;

регулирование деятельности негеостационарных спутниковых сетей связи;

регламентация функционирования сетей интернета вещей и технологии фиксированного беспроводного доступа;

обеспечение транзита международного трафика;

упрощение процедур выделения земельных участков для строительства объектов связи;

предоставление возможности строительства сетей связи на особо охраняемых природных территориях;

отнесение центров обработки данных к стратегическим объектам.

Кроме того, законом предусматривается ряд поправок по внедрению механизма программы "70/30", которая направлена на предоставление возможности инвесторам вкладывать средства в расширение, реконструкцию, модернизацию или обновление оборудования действующих угольных электростанций, с дальнейшим приобретением электрической энергии оптовыми потребителями на основании прямых договоров.

Ранее депутаты Сената 11 июня 2026 года в двух чтениях одобрили законопроект по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и транспорта.