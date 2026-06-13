Суд признал неконституционным ограничение на въезд автомобилей на Шымбулак

Конституционный суд признал не соответствующим Конституции пункт постановления акимата Алматы, который ограничивал въезд автомобилей в урочище Шымбулак, разрешая проезд только электромобилям, сообщает Zakon.kz.

Поводом для рассмотрения стало обращение жительницы урочища Туюксу, расположенного на территории Иле-Алатауского национального природного парка. Добраться до ее дома можно через Шымбулак по дороге Медеу – Шымбулак, однако из-за отсутствия асфальтированной дороги в Туюксу использование транспорта остается необходимым. По мнению заявительницы, действующее ограничение затрудняло доступ к жилью и ограничивало право на свободное передвижение.

В ходе проверки суд рассмотрел пункт 1 постановления акимата Алматы от 8 апреля 2016 года № 2/122 "Об ограничении въезда транспортных средств на отдельных территориях города Алматы". Документ запрещал въезд транспортных средств на территорию особо охраняемой природной зоны урочища Шымбулак, за исключением электромобилей.

Конституционный суд отметил, что государство вправе вводить ограничения для защиты окружающей среды и особо охраняемых природных территорий. Однако такие меры должны приниматься в рамках полномочий государственных органов и соответствовать требованиям Конституции.

Суд установил, что полномочия по ограничению въезда транспортных средств на таких территориях и принятию соответствующих нормативных актов Экологический кодекс относит к компетенции местных представительных органов – маслихатов. Следовательно, акимат Алматы не был уполномочен принимать оспариваемое постановление.

При этом суд указал, что исполнительные органы могут вводить ограничения движения на отдельных территориях города в рамках законодательства о дорожном движении и охране окружающей среды. Однако такие меры должны учитывать права и законные интересы граждан и не возлагать на них чрезмерные ограничения.

По итогам рассмотрения Конституционный суд признал пункт 1 постановления акимата Алматы от 8 апреля 2016 года № 2/122 не соответствующим Конституции Казахстана.

Ранее на горном курорте Шымбулак прошли уникальные учения с привлечением вертолета и другой современной спасательной техники.

