Изменились правила проведения конкурса на право официального опубликования законодательных актов
Заголовок документа изложен в новой редакции: "Об утверждении Правил проведения конкурса на получение права официального опубликования законов и итоговых решений Конституционного Суда периодическими печатными изданиями".
Правила определяют порядок проведения конкурса на получение права официального опубликования законодательных актов и итоговых решений Конституционного Суда периодическими печатными изданиями.
Уточняется, что правила не распространяются на Ведомости Курултая Республики Казахстан, Собрание актов Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан, "Вестник Национального Банка Республики Казахстан", которые являются официальными изданиями.
В правилах заменено понятие "законодательный акт" на "закон":
- закон – закон, вносящий изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, конституционный закон, кодекс, консолидированный закон, закон, временное постановление Правительства Республики Казахстан, имеющее силу закона, постановление Курултая Республики Казахстан.
Конкурс проводится в целях предоставления права на официальное опубликование следующих законодательных актов и итоговых решений Конституционного Суда:
- законов, вносящих изменения и дополнения в Конституцию;
- конституционных законов;
- кодексов;
- консолидированных законов, законов;
- временных постановлений правительства, имеющих силу закона;
- постановлений Курултая;
- итоговых решений Конституционного Суда.
В целях определения периодических печатных изданий, которым будет предоставлено право официального опубликования законов и итоговых решений Конституционного Суда на следующий год, организатор конкурса не позднее ноября текущего года опубликовывает объявление о проведении конкурса в средствах массовой информации.
Объявление о проведении конкурса на получение права официального опубликования законов и итоговых решений Конституционного Суда периодическими печатными изданиями размещается за тридцать календарных дней до проведения конкурса.
Объявление включает в себя следующие сведения:
- наименование и место нахождения организатора конкурса;
- время, дату и место проведения конкурса;
- сроки и место приема заявок на участие в конкурсе на получение права официального опубликования законов и итоговых решений Конституционного Суда периодическими печатными изданиями, выдачи дополнительной информации о конкурсе, а также место, дату и время вскрытия конвертов с заявками;
- требования по тиражу и периодичности, предъявляемые к участнику конкурса;
- требования к языку составления заявки.
В случае представления неполного пакета документов, конкурсная комиссия после вскрытия конвертов с заявками направляет заказным письмом с уведомлением о его вручении или на электронные адреса участников конкурса или их представителей уведомление о необходимости приведения заявки на участие в конкурсе на получение права официального опубликования законов и итоговых решений Конституционного Суда периодическими печатными изданиями в соответствие в течение 2 рабочих дней.
Периодические печатные издания с наиболее высшими баллами по результатам оценки заявок членами конкурсной комиссии определяются конкурсной комиссией как периодические печатные издания, получившие право на официальное опубликование законов и итоговых решений Конституционного Суда.
В срок не более 15 рабочих дней со дня вскрытия заявок оформляется протокол итогов конкурса определения периодических печатных изданий, получивших право на официальное опубликование законов и итоговых решений Конституционного Суда.
На основе протокола итогов конкурса периодическому печатному изданию предоставляется право официального опубликования законов и итоговых решений Конституционного Суда сроком на один год.
В течение пяти рабочих дней периодическому печатному изданию направляется письмо-уведомление о предоставлении права официального опубликования законов и итоговых решений Конституционного Суда.
Постановление введено в действие с 17 июля.
Также мы рассказывали, что данным постановлением внесены корректировки в перечень должностных лиц РК, перевозимых на воздушном транспорте, в отношении которых досмотр не производится.