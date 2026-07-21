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Право

Изменились правила проведения конкурса на право официального опубликования законодательных актов

Аппарат Правительства РК, Правительство РК, здания Мажилиса и Сената Парламента РК, Мажилис, Сенат, Парламент, госслужба, госслужащие, государственная служба, государственные служащие, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 11:23 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Постановлением правительства от 14 июля 2026 года изменены Правила проведения конкурса на получение права официального опубликования законодательных актов и итоговых решений Конституционного Суда периодическими печатными изданиями, сообщает Zakon.kz.

Заголовок документа изложен в новой редакции: "Об утверждении Правил проведения конкурса на получение права официального опубликования законов и итоговых решений Конституционного Суда периодическими печатными изданиями".

Правила определяют порядок проведения конкурса на получение права официального опубликования законодательных актов и итоговых решений Конституционного Суда периодическими печатными изданиями.

Уточняется, что правила не распространяются на Ведомости Курултая Республики Казахстан, Собрание актов Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан, "Вестник Национального Банка Республики Казахстан", которые являются официальными изданиями.

В правилах заменено понятие "законодательный акт" на "закон":

  • закон – закон, вносящий изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, конституционный закон, кодекс, консолидированный закон, закон, временное постановление Правительства Республики Казахстан, имеющее силу закона, постановление Курултая Республики Казахстан.

Конкурс проводится в целях предоставления права на официальное опубликование следующих законодательных актов и итоговых решений Конституционного Суда:

  • законов, вносящих изменения и дополнения в Конституцию;
  • конституционных законов;
  • кодексов;
  • консолидированных законов, законов;
  • временных постановлений правительства, имеющих силу закона;
  • постановлений Курултая;
  • итоговых решений Конституционного Суда.

В целях определения периодических печатных изданий, которым будет предоставлено право официального опубликования законов и итоговых решений Конституционного Суда на следующий год, организатор конкурса не позднее ноября текущего года опубликовывает объявление о проведении конкурса в средствах массовой информации.

Объявление о проведении конкурса на получение права официального опубликования законов и итоговых решений Конституционного Суда периодическими печатными изданиями размещается за тридцать календарных дней до проведения конкурса.

Объявление включает в себя следующие сведения:

  • наименование и место нахождения организатора конкурса;
  • время, дату и место проведения конкурса;
  • сроки и место приема заявок на участие в конкурсе на получение права официального опубликования законов и итоговых решений Конституционного Суда периодическими печатными изданиями, выдачи дополнительной информации о конкурсе, а также место, дату и время вскрытия конвертов с заявками;
  • требования по тиражу и периодичности, предъявляемые к участнику конкурса;
  • требования к языку составления заявки.

В случае представления неполного пакета документов, конкурсная комиссия после вскрытия конвертов с заявками направляет заказным письмом с уведомлением о его вручении или на электронные адреса участников конкурса или их представителей уведомление о необходимости приведения заявки на участие в конкурсе на получение права официального опубликования законов и итоговых решений Конституционного Суда периодическими печатными изданиями в соответствие в течение 2 рабочих дней.

Периодические печатные издания с наиболее высшими баллами по результатам оценки заявок членами конкурсной комиссии определяются конкурсной комиссией как периодические печатные издания, получившие право на официальное опубликование законов и итоговых решений Конституционного Суда.

В срок не более 15 рабочих дней со дня вскрытия заявок оформляется протокол итогов конкурса определения периодических печатных изданий, получивших право на официальное опубликование законов и итоговых решений Конституционного Суда.

На основе протокола итогов конкурса периодическому печатному изданию предоставляется право официального опубликования законов и итоговых решений Конституционного Суда сроком на один год.

В течение пяти рабочих дней периодическому печатному изданию направляется письмо-уведомление о предоставлении права официального опубликования законов и итоговых решений Конституционного Суда.

Постановление введено в действие с 17 июля.

Также мы рассказывали, что данным постановлением внесены корректировки в перечень должностных лиц РК, перевозимых на воздушном транспорте, в отношении которых досмотр не производится.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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