В Казахстане пересмотрят тарифы на электроэнергию с 1 июля 2026 года

Министерство энергетики подготовило поправки в предельные тарифы на электрическую энергию, сообщает Zakon.kz.

"В целях обеспечения стабильного энергоснабжения и планомерной модернизации генерирующих мощностей в стране произведен пересмотр предельных тарифов для 60 энергопроизводящих организаций (ЭПО)", – говорится в документе.

Как поясняется, решение направлено на создание необходимых финансовых условий для своевременного проведения ремонтных кампаний, а также реализации долгосрочных программ по обновлению и поддержанию надежности оборудования.

Скорректированные тарифы для энергопроизводящих организаций планируется ввести с 1 июля 2026 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 30 июня.

Ранее Минэнерго сообщало, что тарифы на электричество могут повыситься к концу второго квартала.