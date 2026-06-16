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Право

В Казахстане пересмотрят тарифы на электроэнергию с 1 июля 2026 года

Лампочка, лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 09:53 Фото: unsplash
Министерство энергетики подготовило поправки в предельные тарифы на электрическую энергию, сообщает Zakon.kz.

"В целях обеспечения стабильного энергоснабжения и планомерной модернизации генерирующих мощностей в стране произведен пересмотр предельных тарифов для 60 энергопроизводящих организаций (ЭПО)", – говорится в документе.

Как поясняется, решение направлено на создание необходимых финансовых условий для своевременного проведения ремонтных кампаний, а также реализации долгосрочных программ по обновлению и поддержанию надежности оборудования.

Скорректированные тарифы для энергопроизводящих организаций планируется ввести с 1 июля 2026 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 30 июня.

Ранее Минэнерго сообщало, что тарифы на электричество могут повыситься к концу второго квартала.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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