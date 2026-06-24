Сразу три одноэтажных объекта демонтировали в центре Алматы

В центре Алматы демонтировали незаконные объекты торговли. Об этом 24 июня 2026 года рассказали управлении градостроительного контроля акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что демонтированы незаконные объекты торговли, расположенные по пр. Достык, 170/1

"В ходе внеплановой проверки установлено, что на участке велось строительство трех одноэтажных объектов без необходимых разрешительных документов. По результатам проверки собственнику было выдано предписание о приостановлении строительно-монтажных работ и устранении выявленных нарушений с приведением земельного участка в первоначальное состояние". Управление градостроительного контроля акимата Алматы

В связи с неисполнением предписания материалы были направлены в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям. По решению суда собственник привлечен к административной ответственности.

"На сегодня самовольно возведенные объекты демонтированы собственником". Управление градостроительного контроля акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

23 июня 2026 года стало известно, что в Алматы под снос пошло кафе.