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События

Сразу три одноэтажных объекта демонтировали в центре Алматы

Алматы, торговля, незаконное строительство, демонтаж, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 17:15 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В центре Алматы демонтировали незаконные объекты торговли. Об этом 24 июня 2026 года рассказали управлении градостроительного контроля акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что демонтированы незаконные объекты торговли, расположенные по пр. Достык, 170/1

"В ходе внеплановой проверки установлено, что на участке велось строительство трех одноэтажных объектов без необходимых разрешительных документов. По результатам проверки собственнику было выдано предписание о приостановлении строительно-монтажных работ и устранении выявленных нарушений с приведением земельного участка в первоначальное состояние".Управление градостроительного контроля акимата Алматы

В связи с неисполнением предписания материалы были направлены в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям. По решению суда собственник привлечен к административной ответственности.

"На сегодня самовольно возведенные объекты демонтированы собственником".Управление градостроительного контроля акимата Алматы
Алматы, торговля, незаконное строительство, демонтаж, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 17:15

Фото: пресс-служба акимата Алматы

23 июня 2026 года стало известно, что в Алматы под снос пошло кафе.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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