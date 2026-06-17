Рост крупнейших популяций сайгаков в Казахстане замедлился

Численность сайгаков в Казахстане продолжает увеличиваться и уже приблизилась к 5 миллионам особей. Однако специалисты впервые отмечают замедление темпов роста крупнейших популяций. Среди причин – регулирование численности животных и последствия тяжелой зимы, сообщили Zakon.kz зоологи.

После нескольких лет стремительного восстановления популяции сайгаков в Казахстане специалисты зафиксировали новую тенденцию – рост численности животных начал замедляться.

Как зафиксировали ученые, несмотря на то, что общее поголовье достигло рекордных 4,7 млн особей, темпы прироста в крупнейших популяциях оказались ниже, чем могли бы быть. Эксперты связывают это с регулированием численности вида и повышенной смертностью животных в период зимнего джута.

По итогам весеннего авиаучета численность сайгаков в Казахстане составила около 4 млн 689 тыс. особей, что на 17,9% больше показателя прошлого года. Однако в Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК) отмечают, что рост уральской и бетпакдалинской популяций замедлился.

"Расчеты показали, что численность сайгаков в уральской популяции составила около 2 700 000 особей, в устюртской – около 119 000, в бетпакдалинской – около 1 870 000. Общая численность в стране – порядка 4 689 000 особей. Замедление темпов прироста уральской и бетпакдалинской популяций обусловлено прямым воздействием регулирования численности вида", – отмечают казахстанские зоологи.

Таким образом, в рамках регулирования численности вида было изъято более 196 тыс. животных. Но, как подчеркнули исследователи, данный объем изъятия не вызвал снижения общего поголовья, но выступил сдерживающим фактором для его дальнейшего роста.

Кроме того, необходимо учитывать повышенную смертность животных – дополнительное влияние оказали тяжелые зимние условия 2025-2026 годов и связанный с ними джут.

Также зоологи пояснили, что авиаучет не является прямым подсчетом всех животных – это расчетная оценка с определенной погрешностью. Однако такие данные позволяют видеть общую динамику численности и принимать управленческие решения по виду.

11 июня 2026 года на брифинге в правительстве вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов рассказал о спросе на мясо сайгаков, подчеркнув, что большого спроса на мясо сайгаков в Казахстане нет.