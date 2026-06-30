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Право

57 земельных участков в Мангистауской области возвращены государству за полгода

Юрта, горы, земля, участок , фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 19:52 Фото: pixabay
В первом полугодии в Мангистауской области прокурорами возвращены государству 57 земельных участков общей площадью 3,6 тыс. га, сообщает Zakon.kz.

Lada.kz со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области пишет, что по итогам надзорной деятельности в первом полугодии установлено, что защищены конституционные права более 13 тыс. граждан. В доход государства взыскано 1,3 млрд тенге, возвращено имущество на сумму 1,2 млрд тенге, предотвращено необоснованное расходование бюджетных средств на сумму 30,1 млрд тенге. В сфере государственных закупок отменены 10 незаконных закупок на общую сумму 7,6 млрд тенге. В рамках надзорной деятельности государству возвращены 57 земельных участков общей площадью 3,6 тыс. га.

"Особое внимание уделялось защите прав инвесторов. Благодаря мерам прокурорского сопровождения оказано содействие в реализации 32 инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 328 млрд тенге. Кроме того, при координации прокуратуры погашена задолженность по алиментам на сумму свыше одного миллиарда тенге", – отметили в надзорном органе.

А вот криминогенная ситуация в регионе характеризуется положительной динамикой. Общее количество уголовных правонарушений снизилось на 6,9%, а количество преступлений – на 8,5%.

"В рамках противодействия наркопреступности уничтожено 700 наркореклам, посредством информационной системы "Кибернадзор" заблокировано 1719 интернет-ссылок, удалено 600 граффити с рекламой наркотических средств. В системе "Антифрод" выявлено 487 инцидентов, заблокированы подозрительные транзакции на сумму 5,1 млн тенге", – подчеркнули в ведомстве.

В результате проводимой комплексной профилактической работы за последние два месяца на территории области не зарегистрировано ни одного преступления, совершенного несовершеннолетними.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2026 года в Казахстане действует новый Налоговый кодекс. В связи с этим изменились и правила по продаже имущества.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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