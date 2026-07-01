Участок дороги между Талдыкорганом и Усть-Каменогорском станет платным

Подписан приказ и.о. министра транспорта от 23 июня 2026 года об использовании участка автомобильной дороги общего пользования республиканского значения Талдыкорган – Усть-Каменогорск на платной основе, сообщает Zakon.kz.

Так, установлено, что участок Талдыкорган – Усть-Каменогорск километр автомобильной дороги общего пользования республиканского значения I-б, II категории Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ (с обходом Сарканд, Аягоз и подъездом к перевалу Мукры) используется на платной основе.

Проезд может осуществляться по альтернативной дороге областного значения "Талдыкорган – Уштобе – Молалы – Лепсы – Актогай – Тансык – Аягоз – Карауыл – Семей" и республиканского значения "Семей – Усть-Каменогорск".

Начальный пункт платной дороги – км 287, конечный пункт платной дороги – км 1073. Протяженность платного участка – 772,955 км.

Количество полос движения по автомобильной дороге – 2 и 1 полосы в обоих направлениях.

Ставки платы за проезд по платной автомобильной дороге за весь маршрут составят:

легковые автомобили – постоплата 118 тенге (0,0272 МРП), предоплата 101 тенге (0,0235 МРП).

(0,0272 МРП), (0,0235 МРП). автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 т – постоплата 5920 тенге (1,3688 МРП), предоплата 1,1643 МРП (5035 тенге);

автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т – постоплата 2,7562 МРП, предоплата 2,3473 МРП;

автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т – 4,1241 МРП (постоплата), 3,5099 МРП (предоплата);

грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 т до 15 т – 5,5142 МРП (постоплата), 4,6853 МРП (предоплата);

грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепам, седельные тягачи – 6,8812 (постоплата), 5,8479 МРП (предоплата).

Также предусмотрена абонентская плата за месяц (кроме легковых авто) от 2 до 10 МРП в зависимости от грузоподъемности авто и годовой абонемент.

Для легковых авто он составит 1 МРП, для грузовых авто – от 20 до 100 МРП.

1 МРП в 2026 году составляет 4325 тенге.

Приказ вводится в действие с 10 июля 2026 года.

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