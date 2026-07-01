Тенге сменил название с 1 июля 2026 года

Поправки в Налоговой кодекс и ряд документов Нацбанка устанавливают новое написание казахстанской национальной валюты с 1 июля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Основные поправки в Налоговом кодексе:

приведение написания национальной валюты к форме "теңге";

Вместе с тем Нацональный банк также принимал поправки, предусматривающие замену в подзаконных нормативных правовых актах слов "тенге" на "теңге" (в тексте НПА на русском языке), "иностранец" на "иностранный гражданин", "информационных систем" на "цифровых систем".

Также в Налоговом кодексе принята замена упоминаний "Парламент" на "Курултай" и добавлен "Қазақстан Халық Кеңесі".

Уточняется формулировка по референдумам (вместо "республиканский референдум" теперь "всенародный референдум").

Кроме того, в соответствии с изменениями, внесенными в статью 40 Закона "О Конституционном суде Республики Казахстан", из Налогового кодекса также исключается государственная пошлина за обращение в Конституционный суд.