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Право

Тенге сменил название с 1 июля 2026 года

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 15:42 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Поправки в Налоговой кодекс и ряд документов Нацбанка устанавливают новое написание казахстанской национальной валюты с 1 июля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Основные поправки в Налоговом кодексе:

  • приведение написания национальной валюты к форме "теңге";

Вместе с тем Нацональный банк также принимал поправки, предусматривающие замену в подзаконных нормативных правовых актах слов "тенге" на "теңге" (в тексте НПА на русском языке), "иностранец" на "иностранный гражданин", "информационных систем" на "цифровых систем".

Также в Налоговом кодексе принята замена упоминаний "Парламент" на "Курултай" и добавлен "Қазақстан Халық Кеңесі".

Уточняется формулировка по референдумам (вместо "республиканский референдум" теперь "всенародный референдум").

Кроме того, в соответствии с изменениями, внесенными в статью 40 Закона "О Конституционном суде Республики Казахстан", из Налогового кодекса также исключается государственная пошлина за обращение в Конституционный суд.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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