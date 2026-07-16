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Право

Обновлены правила передачи имущества госслужащих в доверительное управление

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 08:57 Фото: senate.parlam.kz
И.о. председателя Агентства РК по делам государственной службы приказом от 8 июля 2026 года утвердил Правила передачи имущества государственных служащих, лиц, временно исполняющих обязанности, предусмотренные государственной должностью, в доверительное управление, сообщает Zakon.kz.

Заголовок документа изложен в редакции: "Правила передачи имущества государственных служащих, лиц, временно исполняющих обязанности, предусмотренные государственной должностью, в доверительное управление".

В правилах говорится, что государственный служащий, лицо, временно исполняющее обязанности, предусмотренные государственной должностью, по своему усмотрению с учетом требований Гражданского кодекса определяют объем правомочий, делегируемых доверительному управляющему.

Государственный служащий, лицо, временно исполняющее обязанности, предусмотренные государственной должностью, в течение тридцати календарных дней со дня занятия должности на время прохождения государственной службы передают в доверительное управление принадлежащее им на праве собственности или ином вещном праве имущество, использование которого влечет получение доходов, за исключением денег, облигаций, паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, акций коммерческих организаций (простых акций в объеме, не превышающем 5% от общего количества голосующих акций организаций), цифровых активов, законно принадлежащих им, а также имущества, переданного в аренду, и представляют в указанный срок в кадровую службу по месту работы нотариально засвидетельствованную копию договора доверительного управления имуществом.

В правилах появилась важная норма:

В случае возникновения права собственности или иного вещного права на имущество, использование которого влечет получение доходов, за исключением паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, облигаций, акций коммерческих организаций (простых акций в объеме, не превышающем 5% от общего количества голосующих акций организаций), цифровых активов, государственный служащий, лицо, временно исполняющее обязанности, предусмотренные государственной должностью, передают его в доверительное управление в течение тридцати календарных дней со дня возникновения права собственности или иного вещного права и представляют в указанный срок в кадровую службу по месту работы нотариально засвидетельствованную копию договора доверительного управления имуществом.

Также говорится:

Председатель Национального банка и его заместители, председатель уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций и его заместители, передают принадлежащие им паи инвестиционных фондов, облигации, акции коммерческих организаций, полученные в результате принятия наследства или на основании решений судов или в иных случаях, не зависящих от воли указанных лиц, в доверительное управление в течение тридцати календарных дней со дня возникновения права собственности или иного вещного права в порядке, установленном законодательством РК, и представляют в указанный срок в службу управления персоналом (кадровую службу) по месту работы нотариально засвидетельствованную копию договора доверительного управления имуществом.

В случае расторжения договора доверительного управления имуществом одной из сторон указанные лица в течение тридцати календарных дней после расторжения договора вновь передают в доверительное управление имущество, подлежащее передаче в доверительное управление, и представляют в кадровую службу нотариально засвидетельствованную копию договора доверительного управления имуществом.

Договор доверительного управления имуществом, наряду с общими основаниями прекращения обязательств, прекращается:

  • смертью гражданина – доверительного управляющего, объявления его умершим, признанием его недееспособным или ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим; ликвидацией юридического лица – доверительного управляющего;
  • отказом доверительного управляющего, государственного служащего, лица, временно исполняющего обязанности, предусмотренные государственной должностью, в связи с невозможностью для доверительного управляющего лично осуществлять управление доверенным имуществом;
  • отказом государственного служащего, лица, временно исполняющего обязанности, предусмотренные государственной должностью, от исполнения договора, при условии выплаты доверительному управляющему убытков и вознаграждения, если оно предусматривалось договором;
  • отказом доверительного управляющего в случае несообщения ему о передаче в управление обремененного залогом имущества с выплатой ему вознаграждения, если оно предусматривалось договором.

Любая последующая информация о прекращении действия договора доверительного управления имуществом или его перезаключении представляется в кадровую службу государственного органа по месту работы в течение тридцати календарных дней после наступления указанных событий.

Приказ вводится в действие с 25 июля.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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