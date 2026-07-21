Правила законотворческой работы Правительства: что меняется

Постановлением правительства от 14 июля 2026 года изменены Правила законотворческой работы Правительства Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Уточнено, что законотворческая работа правительства осуществляется центральными исполнительными органами, а также иными государственными органами по согласованию с ними и включает, помимо прочего:

согласование проекта закона с Администрацией президента в соответствии с Правилами согласования с Администрацией президента Республики Казахстан проектов законов;

проведение научной лингвистической экспертизы проекта закона после согласования проекта закона с Администрацией президента, Аппаратом правительства до их внесения на рассмотрение Курултая ;

; внесение проекта закона в Курултай ;

; представление и сопровождение проекта закона при его рассмотрении в Курултае.

Требования по разработке консультативного документа, а также программы информационного сопровождения и разъяснения по проекту закона и по принятому закону не распространяются на проекты законов о республиканском бюджете, гарантированном трансферте из Национального фонда РК, объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами столицы, городов республиканского значения и на проекты законов о внесении в них изменений и дополнений.

Разработка консультативного документа осуществляется с учетом посланий президента народу Казахстана, положений ежегодного послания Конституционного суда, нормативных постановлений Конституционного суда, Верховного суда, документов Системы государственного планирования и планов мероприятий по их реализации, решений правительства, результатов правового мониторинга нормативных правовых актов, анализа эффективности законодательства, практики применения законодательства в соответствующих отраслях и сферах общественной жизни, материалов научно-практических конференций, семинаров, совещаний, проводимых по проблемам действующего законодательства, обращений физических и юридических лиц, материалов, предоставляемых неправительственными организациями, информации, содержащейся в СМИ.

Разработка консультативного документа включает в себя:

проведение анализа действующего законодательства и практики в соответствующей области правового регулирования, определение проблем и причин недостаточной эффективности существующих правовых механизмов (при их наличии), в том числе выявление наличия множественности актов, регулирующих сходные общественные отношения;

изучение, обобщение и анализ экономической, социологической, статистической и иной необходимой информации;

осуществление исследования и прогноза социальных, финансово-экономических, экологических, правовых и иных последствий принятия предлагаемых решений (положительных/отрицательных), в том числе анализ возможных социальных рисков, а также тенденций и вариантов развития общественных отношений в определенной сфере в связи с такими решениями;

изучение международного опыта и проведение сравнительно-правового анализа;

определение (целевых) индикаторов, ожидаемых результатов, которые будут достигнуты в регулируемой сфере общественных отношений в связи с принятием проекта закона в течение последующих пяти лет.

Изложение аргументов, свидетельствующих о необходимости принятия закона, должно быть конкретным, обстоятельно устанавливающим связь негативных явлений и процессов с недостаточно эффективным действующим законодательством. В качестве аргументации необходимо приводить примеры из правоприменительной практики с указанием краткой фабулы имевшихся ситуаций, выводы и предложения.

При прогнозировании социальных последствий принятия предлагаемых решений проводится анализ их воздействия как на развитие общества в целом, так и на его отдельные социальные группы, на повышение уровня и качества жизни: влияние на уровень образования и занятости населения, социальную структуру общества, доступность услуг здравоохранения, улучшение жилищных условий, развитие институтов гражданского общества, оцениваются возможные риски социального характера и другие последствия.

При прогнозировании финансово-экономических последствий принятия предлагаемых решений оцениваются связанные с их принятием:

прямые и косвенные доходы и расходы республиканского и местного бюджетов, включая привлечение грантового финансирования и займов;

доходы и расходы правоприменителей и иных субъектов реализации норм закона;

иные расходы и доходы, а также иной экономический эффект (влияние на развитие конкуренции, доступность кредитных ресурсов, создание новых рабочих мест и другие последствия).

При прогнозировании экологических последствий принятия предлагаемых решений оцениваются направление, характер и степень воздействия, которое будет оказываться на окружающую среду в результате принятия закона.

В рамках прогнозирования правовых последствий оцениваются предполагаемое влияние предлагаемых решений на существующий механизм правового регулирования общественных отношений в определенной сфере, в том числе на установление, конкретизацию прав и обязанностей, устранение правовых пробелов, исключение дефектных, неэффективных и декларативных норм.

К консультативному документу должны в обязательном порядке прилагаться соответствующие материалы, показывающие обоснованность и достоверность указанных в нем сведений.

По итогам публичного обсуждения консультативного документа разработчиком принимается решение о необходимости законодательных изменений или отсутствии таковых.

Изложение аргументов, свидетельствующих о необходимости принятия закона, должно быть конкретным, обстоятельно устанавливающим связь негативных явлений и процессов с недостаточно эффективным действующим законодательством. В качестве аргументации необходимо приводить примеры из правоприменительной практики с указанием краткой фабулы имевшихся ситуаций, выводов и предложений.

Также указывается, что в проект закона могут вноситься концептуальные изменения и дополнения только по поручению президента в рамках посланий главы государства народу Казахстана о положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики Республики Казахстан.

Депутаты Курултая вправе на любой стадии принимать участие в работе рабочей группы по подготовке проекта закона.

Разработчиком обеспечивается направление проекта закона на проведение научной правовой, экономической, антикоррупционной и других экспертиз по проекту закона, за исключением проекта закона о республиканском бюджете, гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан, объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами столицы, городов республиканского значения, и по проекту закона о внесении в них изменений и дополнений.

Подготовленный проект закона с сопутствующими документами направляется на согласование заинтересованным государственным органам и организациям.

Уточняется, что под сопутствующими документами понимаются следующие документы, подготовленные на государственном и русском языках:

проект постановления правительства о внесении проекта закона в Курултай ;

; к проекту закона, предусматривающему внесение изменений и (или) дополнений в действующие законы, прикладывается сравнительная таблица действующей и предлагаемой редакций статей с соответствующим обоснованием вносимых изменений и дополнений;

перечень законов, подлежащих изменению или признанию утратившими силу в связи с принятием соответствующего закона.

При этом в обоснованиях обязательно приводится ссылка на конкретный пункт или положение консультативного документа, одобренного на заседании Комиссии.

Проекты законов, за исключением проектов кодексов, согласовываются государственными органами в течение 5 рабочих дней, а Министерством юстиции – в течение 7 рабочих дней.

На проекты законов, разрабатываемые в упрощенном порядке, не распространяются требования по разработке консультативного документа.

Упрощенный порядок подготовки проектов законов применяется в отношении норм законов, признанных не соответствующими или соответствующими Конституции в истолковании Конституционного суда.

При этом проект закона, разрабатываемый в упрощенном порядке в отношении норм законов, признанных не соответствующими или соответствующими Конституции в истолковании Конституционного суда, должен содержать только нормы, направленные на реализацию решения Конституционного суда.

Не позднее семи рабочих дней после принятия закона Курултаем органом-разработчиком утверждается программа информационного сопровождения и разъяснения принятого закона, которая в обязательном порядке согласовывается с Министерством юстиции и уполномоченным органом в области СМИ.

Постановление введено в действие с 17 июля.

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