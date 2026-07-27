Минтранском приостановил использование информационной системы до 1 июня 2027 года
В частности, до 1 июля 2027 года приостановлено применение единой системы управления транспортными документами.
Это информационная система, обеспечивающая регистрацию, учет, обработку и хранение документов, связанных с перевозочной деятельностью в области автомобильного транспорта, и передачу формализованной информации о таких документах соответствующим уполномоченным государственным органам и участникам перевозочного процесса.
Приказ вводится в действие после дня его первого официального опубликования.
Ранее мы рассказали, что внесены дополнения в Правила перевозок грузов автомобильным транспортом.
В частности, правила дополнены пунктом о том, что владельцы автотранспортных средств, имеющих технически допустимую максимальную массу более 12 тонн, при проезде через зону действия автоматизированных станций измерения обеспечивают измерение фактических весовых и габаритных параметров такого автотранспортного средства на автоматизированной станции измерения.