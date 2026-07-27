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Право

Минтранском приостановил использование информационной системы до 1 июня 2027 года

Скопление фур на границе, скопление грузовых машин на границе, скопление грузовиков на границе, фуры, фура, грузовые машины, грузовая машина, грузовик, грузовики, перевозка груза, груз, грузоперевозки, грузовые перевозки , фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 09:57 Фото: freepik
Приказом и. о. министра транспорта от 23 июля 2026 года приостановлено действие части приказа от 26 марта 2015 года "Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом", сообщает Zakon.kz.

В частности, до 1 июля 2027 года приостановлено применение единой системы управления транспортными документами.

Это информационная система, обеспечивающая регистрацию, учет, обработку и хранение документов, связанных с перевозочной деятельностью в области автомобильного транспорта, и передачу формализованной информации о таких документах соответствующим уполномоченным государственным органам и участникам перевозочного процесса.

Приказ вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

Ранее мы рассказали, что внесены дополнения в Правила перевозок грузов автомобильным транспортом.

В частности, правила дополнены пунктом о том, что владельцы автотранспортных средств, имеющих технически допустимую максимальную массу более 12 тонн, при проезде через зону действия автоматизированных станций измерения обеспечивают измерение фактических весовых и габаритных параметров такого автотранспортного средства на автоматизированной станции измерения.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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