Минтранском приостановил использование информационной системы до 1 июня 2027 года

Приказом и. о. министра транспорта от 23 июля 2026 года приостановлено действие части приказа от 26 марта 2015 года "Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом", сообщает Zakon.kz.

В частности, до 1 июля 2027 года приостановлено применение единой системы управления транспортными документами.

Это информационная система, обеспечивающая регистрацию, учет, обработку и хранение документов, связанных с перевозочной деятельностью в области автомобильного транспорта, и передачу формализованной информации о таких документах соответствующим уполномоченным государственным органам и участникам перевозочного процесса.

Приказ вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

Ранее мы рассказали, что внесены дополнения в Правила перевозок грузов автомобильным транспортом.

В частности, правила дополнены пунктом о том, что владельцы автотранспортных средств, имеющих технически допустимую максимальную массу более 12 тонн, при проезде через зону действия автоматизированных станций измерения обеспечивают измерение фактических весовых и габаритных параметров такого автотранспортного средства на автоматизированной станции измерения.