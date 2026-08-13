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Право

Правила аттестации ЧСИ утвердили в Казахстане

ЧСИ, ЧСИ РК, частный судебный исполнитель, частные судебные исполнители, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 11:56 Фото: Zakon.kz
Министр юстиции приказом от 10 августа 2026 года утвердил Правила и условия проведения аттестации частного судебного исполнителя, сообщает Zakon.kz.

Аттестация частного судебного исполнителя (ЧСИ) – это оценка уровня знаний и навыков практического применения законодательства Республики Казахстан об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей.

Условием проведения аттестации частного судебного исполнителя являются:

  • наличие стажа работы частного судебного исполнителя более трех лет;
  • непрохождение аттестации в течение последних трех лет.

Аттестация ЧСИ проводится один раз в три года с даты предыдущей аттестации в соответствии с утвержденным графиком.

Уполномоченный орган по согласованию с Республиканской палатой частных судебных исполнителей ежеквартально не позднее 25-го числа предшествующего квартала утверждает график.

Срок проведения аттестации частного судебного исполнителя составляет девяносто календарных дней со дня вынесения решения уполномоченного органа.

Решение уполномоченного органа о проведении аттестации ЧСИ публикуется на официальном сайте уполномоченного органа и направляется для исполнения в территориальный орган юстиции и региональную палату ЧСИ в течение трех рабочих дней со дня его утверждения.

В свою очередь, региональная палата ознакамливает ЧСИ, подлежащих аттестации, с решением в течение пяти рабочих дней после его поступления.

Территориальный орган юстиции уведомляет ЧСИ о месте, дате и времени аттестации в течение трех рабочих дней со дня включения Оператором тестирования частных судебных исполнителей в списки лиц, допущенных к тестированию.

Аттестация состоит из двух этапов:

  • комплексного компьютерного тестирования на знание законодательства РК по деятельности ЧСИ;
  • компьютерного тестирования на проверку должного уровня практических навыков и знаний Кодекса профессиональной чести ЧСИ.

Первый этап состоит из 100 вопросов за 120 минут:

Вопросы на знание норм законодательства РК содержат не менее четырех вариантов ответа с одним правильным.

Второй этап состоит из 12 вопросов – 3 ситуационные задачи по 4 вопроса нужно решить за 30 минут.

Вопросы на проверку должного уровня практических навыков и знаний Кодекса профессиональной чести частных судебных исполнителей содержат не менее четырех вариантов ответа с одним правильным.

Для допуска к аттестации нужно предъявить бумажный или цифровой документ, удостоверяющий личность.

ЧСИ по своему выбору проходит аттестацию на казахском или русском языках.

Частный судебный исполнитель считается прошедшим комплексное компьютерное тестирование на знание законодательства, если количество правильных ответов составляет 70% и более от общего числа предложенных вопросов, и допускается ко второму этапу компьютерного тестирования.

ЧСИ считается прошедшим компьютерное тестирование на проверку должного уровня практических навыков и знаний Кодекса профессиональной чести частных судебных исполнителей, если количество правильных ответов составляет 75% и более от общего числа предложенных вопросов.

Для прохождения аттестации нужно успешно пройти оба этапа.

Результаты прохождения каждого этапа аттестации направляются Оператором тестирования в территориальный орган юстиции в течение одного рабочего дня после прохождения последнего этапа аттестации.

По результатам этапов аттестации уполномоченным органом принимается решение об аттестации либо не аттестации.

ЧСИ, не прошедший аттестацию, проходит повышение квалификации.

Республиканская палата частных судебных исполнителей направляет в уполномоченный орган списки ЧСИ, прошедших повышение квалификации в течение пяти рабочих дней после окончания повышения квалификации.

ЧСИ, не прошедший аттестацию, подлежит повторной аттестации не более одного раза.

Частный судебный исполнитель, не явившийся повторно на аттестацию без уважительных причин либо не прошедший повторную аттестацию, подлежит лишению лицензии.

Приказ вводится в действие с 1 января 2027 года.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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