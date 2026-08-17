Утвержден договор страхования профессиональной ответственности ЧСИ
Согласно договору, страхователь обязуется уплатить страховую премию страховщику, а страховщик обязуется при наступлении страхового случая осуществить страховую выплату третьему лицу (выгодоприобретателю) в установленном размере.
Требование о страховой выплате к страховщику предъявляется страхователем либо третьим лицом в письменной форме с приложением документов, подтверждающих наступление страхового случая.
Страхователь обязан представить страховщику следующие документы:
- заявление о наступлении страхового случая;
- копию договора;
- документы государственных органов и организаций, подтверждающие факт наступления страхового случая;
- копия удостоверения личности выгодоприобретателя (для физического лица) или оригинал доверенности, выданной представителю юридического лица;
- документ, подтверждающий реквизиты банковского счета.
Страховая выплата осуществляется в национальной валюте РК теңге в течение 15 рабочих дней после получения всех необходимых документов.
Страховым случаем является наступление гражданско-правовой ответственности страхователя по возмещению вреда, причиненного имущественным интересам третьих лиц в результате допущенных застрахованным лицом профессиональных ошибок при осуществлении деятельности по исполнению исполнительных документов, подтвержденным вступившим в законную силу решением суда либо признанием страховщиком требования третьего лица о возмещении вреда в соответствии с документами, подтверждающими причинение вреда имущественным интересам третьих лиц.
Под профессиональными ошибками понимаются:
- неправильное оформление процессуальных документов;
- несвоевременная отмена мер принудительного исполнения после исполнения исполнительного документа, оплаты деятельности частного судебного исполнителя и расходов по исполнению, повлекшая причинение вреда должнику;
- неизвещение лица, в отношении которого производятся исполнительные действия, о последствиях совершаемых действий, повлекших причинение ему вреда;
- утрата или порча документов, полученных страхователем (застрахованным лицом) от сторон исполнительного производства;
- неправомерное разглашение сведений, составляющих коммерческую или иную охраняемую законом тайну, ставших ему известными в результате его деятельности;
- необоснованное изъятие имущества и его повреждение;
- несоблюдение требований по порядку реализации и передаче имущества, повлекшее причинение вреда;
- иные действия (бездействие), повлекшие причинение вреда имущественным интересам третьих лиц в ходе исполнения исполнительных документов.
Факт наступления страхового случая подтверждается решением органов юстиции и палат ЧСИ по итогам контроля деятельности частного судебного исполнителя.
Доказывание наступления страхового случая, а также причиненных им убытков лежит на страхователе (выгодоприобретателе, застрахованном).
Страховщик вправе полностью или частично отказать в страховой выплате, если страховой случай произошел вследствие:
- умышленных действий страхователя, застрахованного и (или) выгодоприобретателя, направленных на возникновение страхового случая либо способствующих его наступлению;
- действий страхователя, застрахованного и (или) выгодоприобретателя, признанных умышленными уголовными или административными правонарушениями, находящимися в причинной связи со страховым случаем;
- действий третьих лиц, направленных на возникновение страхового случая либо способствующих его наступлению;
- действий третьих лиц, признанных умышленными уголовными или административными правонарушениями, находящимися в причинной связи со страховым случаем;
- осуществление деятельности по исполнению исполнительных документов в период прекращения или приостановления действия лицензии либо членства в Республиканской палате.
Основанием для отказа страховщика в осуществлении страховой выплаты может быть также следующее:
- сообщение страхователем страховщику заведомо ложных сведений об объекте страхования, страховом риске, страховом случае и его последствиях;
- умышленное непринятие страхователем мер по уменьшению убытков от страхового случая;
- воспрепятствование страхователем страховщику в расследовании обстоятельств наступления страхового случая и в установлении размера причиненного вреда;
- неуведомление страховщика о наступлении страхового случая;
- отказ страхователя от своего права требования к лицу, ответственному за наступление страхового случая, а также отказ передать страховщику документы, необходимые для перехода к страховщику права требования. Если страховое возмещение уже было выплачено, страховщик вправе требовать его возврата полностью или частично;
- другие случаи, предусмотренные законодательством.
Приказ вводится в действие с 1 сентября.
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