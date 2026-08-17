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Право

Утвержден договор страхования профессиональной ответственности ЧСИ

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, адвокаты, закон, законы, адвокатская контора, законодательство, судебная система, ЧСИ, частный судебный исполнитель, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 11:23 Фото: pixabay
Министр юстиции приказом от 10 августа 2026 года утвердил Типовой договор страхования профессиональной ответственности частных судебных исполнителей, сообщает Zakon.kz.

Согласно договору, страхователь обязуется уплатить страховую премию страховщику, а страховщик обязуется при наступлении страхового случая осуществить страховую выплату третьему лицу (выгодоприобретателю) в установленном размере.

Требование о страховой выплате к страховщику предъявляется страхователем либо третьим лицом в письменной форме с приложением документов, подтверждающих наступление страхового случая.

Страхователь обязан представить страховщику следующие документы:

  • заявление о наступлении страхового случая;
  • копию договора;
  • документы государственных органов и организаций, подтверждающие факт наступления страхового случая;
  • копия удостоверения личности выгодоприобретателя (для физического лица) или оригинал доверенности, выданной представителю юридического лица;
  • документ, подтверждающий реквизиты банковского счета.

Страховая выплата осуществляется в национальной валюте РК теңге в течение 15 рабочих дней после получения всех необходимых документов.

Страховым случаем является наступление гражданско-правовой ответственности страхователя по возмещению вреда, причиненного имущественным интересам третьих лиц в результате допущенных застрахованным лицом профессиональных ошибок при осуществлении деятельности по исполнению исполнительных документов, подтвержденным вступившим в законную силу решением суда либо признанием страховщиком требования третьего лица о возмещении вреда в соответствии с документами, подтверждающими причинение вреда имущественным интересам третьих лиц.

Под профессиональными ошибками понимаются:

  • неправильное оформление процессуальных документов;
  • несвоевременная отмена мер принудительного исполнения после исполнения исполнительного документа, оплаты деятельности частного судебного исполнителя и расходов по исполнению, повлекшая причинение вреда должнику;
  • неизвещение лица, в отношении которого производятся исполнительные действия, о последствиях совершаемых действий, повлекших причинение ему вреда;
  • утрата или порча документов, полученных страхователем (застрахованным лицом) от сторон исполнительного производства;
  • неправомерное разглашение сведений, составляющих коммерческую или иную охраняемую законом тайну, ставших ему известными в результате его деятельности;
  • необоснованное изъятие имущества и его повреждение;
  • несоблюдение требований по порядку реализации и передаче имущества, повлекшее причинение вреда;
  • иные действия (бездействие), повлекшие причинение вреда имущественным интересам третьих лиц в ходе исполнения исполнительных документов.

Факт наступления страхового случая подтверждается решением органов юстиции и палат ЧСИ по итогам контроля деятельности частного судебного исполнителя.

Доказывание наступления страхового случая, а также причиненных им убытков лежит на страхователе (выгодоприобретателе, застрахованном).

Страховщик вправе полностью или частично отказать в страховой выплате, если страховой случай произошел вследствие:

  • умышленных действий страхователя, застрахованного и (или) выгодоприобретателя, направленных на возникновение страхового случая либо способствующих его наступлению;
  • действий страхователя, застрахованного и (или) выгодоприобретателя, признанных умышленными уголовными или административными правонарушениями, находящимися в причинной связи со страховым случаем;
  • действий третьих лиц, направленных на возникновение страхового случая либо способствующих его наступлению;
  • действий третьих лиц, признанных умышленными уголовными или административными правонарушениями, находящимися в причинной связи со страховым случаем;
  • осуществление деятельности по исполнению исполнительных документов в период прекращения или приостановления действия лицензии либо членства в Республиканской палате.

Основанием для отказа страховщика в осуществлении страховой выплаты может быть также следующее:

  • сообщение страхователем страховщику заведомо ложных сведений об объекте страхования, страховом риске, страховом случае и его последствиях;
  • умышленное непринятие страхователем мер по уменьшению убытков от страхового случая;
  • воспрепятствование страхователем страховщику в расследовании обстоятельств наступления страхового случая и в установлении размера причиненного вреда;
  • неуведомление страховщика о наступлении страхового случая;
  • отказ страхователя от своего права требования к лицу, ответственному за наступление страхового случая, а также отказ передать страховщику документы, необходимые для перехода к страховщику права требования. Если страховое возмещение уже было выплачено, страховщик вправе требовать его возврата полностью или частично;
  • другие случаи, предусмотренные законодательством.

Приказ вводится в действие с 1 сентября.

Мы сообщали, что в Казахстане с 2027 года вводится обязательная аттестация ЧСИ.

Также мы писали, что приняты правила временного замещения ЧСИ.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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