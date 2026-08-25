Проведение антикоррупционного мониторинга: что изменилось
Антикоррупционный мониторинг проводится уполномоченным органом по антикоррупционной политике, его территориальными подразделениями и иными субъектами противодействия коррупции.
Уточняется, что антикоррупционный мониторинг проводится путем сбора (в том числе посредством направления запросов в государственные органы, организации, субъекты квазигосударственного сектора и должностным лицам), обработки, обобщения, анализа и оценки информации, указанной в пункте 7 Правил.
Так, источниками для проведения антикоррупционного мониторинга являются:
- данные органов правовой статистики;
- обращения физических и юридических лиц по вопросам противодействия коррупции;
- сведения неправительственных и международных организаций;
- данные социологических опросов по вопросам противодействия коррупции;
- публикации в средствах массовой информации;
- иные не запрещенные законом источники информации.
При этом правила дополнены пунктом следующего содержания:
При проведении комплексного и тематического антикоррупционного мониторинга уполномоченным органом и его территориальными подразделениями в целях подтверждения достоверности и полноты информации, полученной в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил, проводится визуальный осмотр объекта, расположенного в открытых для посещения местах (места общественного пользования либо на открытой местности), путем применения фото- и видеофиксации, если он относится к сфере, являющейся предметом антикоррупционного мониторинга.
Сведения, полученные в ходе выезда на место, отражаются в аналитическом отчете.
Приказ вводится в действие с 4 сентября 2026 года.