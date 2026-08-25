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Право

Проведение антикоррупционного мониторинга: что изменилось

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 10:13 Фото: freepik
Председатель Агентства по делам государственной службы приказом от 19 августа 2026 года внес изменения в Правила проведения антикоррупционного мониторинга, сообщает Zakon.kz.

Антикоррупционный мониторинг проводится уполномоченным органом по антикоррупционной политике, его территориальными подразделениями и иными субъектами противодействия коррупции.

Уточняется, что антикоррупционный мониторинг проводится путем сбора (в том числе посредством направления запросов в государственные органы, организации, субъекты квазигосударственного сектора и должностным лицам), обработки, обобщения, анализа и оценки информации, указанной в пункте 7 Правил.

Так, источниками для проведения антикоррупционного мониторинга являются:

  • данные органов правовой статистики;
  • обращения физических и юридических лиц по вопросам противодействия коррупции;
  • сведения неправительственных и международных организаций;
  • данные социологических опросов по вопросам противодействия коррупции;
  • публикации в средствах массовой информации;
  • иные не запрещенные законом источники информации.

При этом правила дополнены пунктом следующего содержания:

При проведении комплексного и тематического антикоррупционного мониторинга уполномоченным органом и его территориальными подразделениями в целях подтверждения достоверности и полноты информации, полученной в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил, проводится визуальный осмотр объекта, расположенного в открытых для посещения местах (места общественного пользования либо на открытой местности), путем применения фото- и видеофиксации, если он относится к сфере, являющейся предметом антикоррупционного мониторинга.

Сведения, полученные в ходе выезда на место, отражаются в аналитическом отчете.

Приказ вводится в действие с 4 сентября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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