Проведение антикоррупционного мониторинга: что изменилось

Председатель Агентства по делам государственной службы приказом от 19 августа 2026 года внес изменения в Правила проведения антикоррупционного мониторинга, сообщает Zakon.kz.

Антикоррупционный мониторинг проводится уполномоченным органом по антикоррупционной политике, его территориальными подразделениями и иными субъектами противодействия коррупции.

Уточняется, что антикоррупционный мониторинг проводится путем сбора (в том числе посредством направления запросов в государственные органы, организации, субъекты квазигосударственного сектора и должностным лицам), обработки, обобщения, анализа и оценки информации, указанной в пункте 7 Правил.

Так, источниками для проведения антикоррупционного мониторинга являются:

данные органов правовой статистики;

обращения физических и юридических лиц по вопросам противодействия коррупции;

сведения неправительственных и международных организаций;

данные социологических опросов по вопросам противодействия коррупции;

публикации в средствах массовой информации;

иные не запрещенные законом источники информации.

При этом правила дополнены пунктом следующего содержания:

При проведении комплексного и тематического антикоррупционного мониторинга уполномоченным органом и его территориальными подразделениями в целях подтверждения достоверности и полноты информации, полученной в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил, проводится визуальный осмотр объекта, расположенного в открытых для посещения местах (места общественного пользования либо на открытой местности), путем применения фото- и видеофиксации, если он относится к сфере, являющейся предметом антикоррупционного мониторинга.

Сведения, полученные в ходе выезда на место, отражаются в аналитическом отчете.

Приказ вводится в действие с 4 сентября 2026 года.