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Право

Исполнительное производство: что изменилось и для кого

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, адвокаты, закон, законы, адвокатская контора, законодательство, судебная система, ЧСИ, частный судебный исполнитель, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 11:44 Фото: freepik
Министр юстиции приказом от 1 сентября 2026 года внес изменения в Правила распределения исполнительных документов посредством государственной автоматизированной информационной системы исполнительного производства между частными судебными исполнителями, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что прием исполнительных документов, поступивших от региональной палаты на бумажном носителе, осуществляются нарочно частными судебными исполнителями в течение трех рабочих дней.

В случае нахождения конторы частного судебного исполнителя за пределами столицы, областей, городов республиканского значения исполнительный документ направляется заказным письмом, с соответствующей отметкой о получении.

Вместе с исполнительным документом подлежат передаче приложенные к нему материалы.

В Размерах оплаты деятельности частного судебного исполнителя для исполнительных документов неимущественного (не денежного) характера установлена оплата:

  • о порядке общения с ребенком – с физических лиц в размере 10 МРП (43 530 тенге в 2026 году) ежемесячно, (ранее было 20 МРП. – Прим. авт.).

Также из примечания исключена норма:

  • По исполнительным документам о порядке общения с ребенком оплата деятельности частного судебного исполнителя возлагается в равных долях на взыскателя и должника.

Приказ вводится в действие с 18 сентября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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