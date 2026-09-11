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Право

В Казахстане изменят порядок назначения выплат по безработице

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 10:29 Фото: Zakon.kz
Министерство труда и соцзащиты планирует внедрить новые подходы к оказанию государственных услуг "Регистрация лиц, ищущих работу", "Регистрация безработных" и "Назначение социальной выплаты по случаю потери работы", сообщает Zakon.kz.

Предлагается внедрить комплексный подход к оказанию госуслуг, который позволит казахстанцам не просто получать временную выплату, но и быстрее восстановить стабильный доход, обрести новую профессию и уверенно вернуться к трудовой деятельности.

Изменение порядка назначения и сроков социальной выплаты по потере работы – с 1 октября 2026 года.

В частности, планируется сократить срок выплаты по случаю потери работы с шести до трех месяцев.

На данный момент размер выплаты составляет 45% от среднемесячного дохода, с которого уплачиваются социальные отчисления за последние 24 месяца.

С 1 октября планируется ограничить максимальный размер социальной выплаты по случаю потери работы на уровне 45% от размера семи минимальных заработных плат.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 10:29
Как долго и сколько будет платить государство казахстанцам при потере работы

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 сентября.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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