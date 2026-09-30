Трагедия на озере Зайсан: после недели поисков и 63 погружений нашли тела двух рыбаков

22 сентября 2026 года в Балыкшинском сельском округе Курчумского района Восточно-Казахстанской области двое мужчин 1979 и 2001 годов рождения отправились на рыбалку на озеро Зайсан, но не вернулись, сообщает Zakon.kz.

Тогда спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) организовали непрерывные поиски. К ним также присоединились местные жители на собственных лодках.

Известно, что в первый день поисков в 3-4 километрах от берега обнаружили затонувшую лодку.

Уже 29 сентября местные жители нашли тело мужчины 2001 года рождения. На следующий день, 30 сентября, спасатели извлекли из воды тело второго рыбака, 1979 года рождения.

"За время поисков спасатели МЧС выполнили 63 водолазных погружения, обследовали береговую линию и акваторию озера. Для поиска также использовали беспилотные летательные аппараты". Пресс-служба МЧС РК

Как отмечают в ведомстве, работы осложнялись сильным ветром и волнением на озере. Дополнительные сложности создавала большая площадь обследуемой акватории, что затрудняло работу водолазов и передвижение поисковых групп по воде.

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